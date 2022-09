A mozgáskorlátozottak csütörtöki sportnapján az egyesület elnöke arról is tájékoztatta a sajtó képviselőit, hogy a szervezet kedvezményesen igénybe vehető hévízi apartmannal, egészségügyi támogatással segíti a mozgásukban korlátozottsággal élő tagjaikat.

Balaicz Zoltán polgármester köszöntőjében a résztvevők elé idézte az egykor is népszerű, 50 éve létesült alsóerdei napközis tábort, amelyhez számos zalaegerszegi generációnak fűződik ifjúkori élménye, a helyén 5 milliárd forintból megvalósult mostani élménypark pedig már most kedvelt közösségi színtér lett. A városi önkormányzat anyagi támogatást élvező mozgáskorlátozott sportnap is bizonyítja, hogy a sokféle igényt sokféle sportolási lehetőséggel szolgálja a létesítmény, tette hozzá a polgármester. A sportvetélkedést a legjobbaknak járó díjátadás és közös ebéd zárta.