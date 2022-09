Az egyik szervező, Kanizsa Turizmusáért Egyesület közleményéből kiderül, hogy a közlekedőknek főleg az Erzsébet téren és annak környékén kell figyelniük az útlezárásokra, forgalomkorlátozásokra és forgalmi rend változásokra. Szeptember 8. (csütörtök) 18 órától és szeptember 11. (vasárnap) 5 óráig parkolási tilalom és teljes útzár lesz érvényben a tér keleti szakaszán a Fő út és Rozgonyi utca között, valamint a nyugati szakaszon a polgármesteri hivatalnál. Szintén ebben az időszakban útzárra kell még számítani a Fő út Zárda utca és Sugár utca közötti részén. Az útlezárások területére a fenti időpontokban csak a lakók, a vásárosok, vendéglátósok, a fellépők, valamint a rendezőség tagjai hajthatnak be a rendezők által biztosított behajtási engedéllyel.

A szervezők a fesztivál ideje alatt a teherforgalmat is korlátozzák, vagyis a fent említett időpontban a Fő úton a Sugár utcai kereszteződéstől tilos a teherautó forgalom az Erzsébet tér irányába, a személyautók csak célforgalom céljából mehetnek be a Múzeum tér felé, forgalom is csak az utóbbi tér bejáróig lehetséges, egyébként a forgalom a Sugár utca és Rozgonyi utca felé lesz terelve az Erzsébet tér és Magyar utca felé haladóknak.

Ezen felül az autóbusz közlekedésben is változások várhatók. Szeptember 8. (csütörtök) 18 órától szeptember 10-én (szombat) üzemzárásig forgalmi korlátozás lép életbe. Lezárják Fő út Zárda utca és Sugár utca közti szakaszt. A „Dél-Zalai Áruház” megállóhelyet áthelyezik részben a Zrínyi utcában kialakított ideiglenes megállóhelyre és részben a Rozgonyi u. 1. elnevezésű megállóhelyre. Az autóbuszok terelőútvonalon közlekednek. Szeptember 11-én (vasárnap) üzemkezdettől az autóbuszok eredeti útvonalon közlekednek.