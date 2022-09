Mint azt Szabó István, a VIA Kanizsa Zrt. vezérigazgatója elmondta: a szakemberek először visszabontották a mederburkolatot és helyére immár víztartó anyagok felhasználásával készült el az új burkolat. A szökőkút modern, szűrőberendezéssel és vízforgatóval ellátott gépészeti egységet is kapott.

– Megnéztük a régi fényképeket, s ezek alapján olyan szórófejet építettünk be a szökőkútba, ami ugyanazt a vízképet adja, mint az eredeti – hangsúlyozta a vezérigazgató, aki hozzátette: a medence felújításának köszönhetően a víz nem folyik el, ezáltal egy kis kerti tóhoz hasonló kép fogadja majd járókelőket. Ehhez úszó és víz alatti növényeket is telepítenek a szökőkútba. – Természetesen a szökőkút környezetét is rendbe hoztuk, padokat, szemeteseket helyeztünk ki és a kőburkolatú sétányt is megújítottuk.