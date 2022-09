Azonban az idei, pénteken este a művelődési házban megtartott városnapi ünnepségen is felidézte e szavakat, amelyek az azóta eltelt esztendőre is igazak, hiszen minden eddiginél nagyobb kihívás elé állította a közösségeket. Azt gondoltuk, erősebbek vagyunk, mint valaha, a legnagyobb járványt győztük le, más már nem jöhet, mondta Kelemen Tamás, és rámutatott: az új világ teljesen új szemléletet is követel. Mint minden változás, tanít is számunkra, olyan szavaknak ad új értelmet, mint türelem, elengedés, elfogadás, egészség, biztonság. És megváltoztat olyan törvényszerűségeket, mint hogy a világ korlátlanul nagy. Ez nem igaz! A világ részesei vagyunk, legyen az jó vagy rossz, minden kihatással van településünkre is. Ez az egyik legnagyobb kihívás az emberiség számára, az egyéni kényelem helyett rendszerben gondolkodni, szögezte le. Embert próbáló idők ezek, úgy látszik ennek az önkormányzati ciklusnak ez a sajátja, a 2019-es választások óta mindössze öt hónap telt el békeidőben, azóta a válságkezelés a feladatunk. Eddig még sikeresen helytálltunk, a jövőben is ezen leszünk, mondta bizakodva Kelemen Tamás.

Pacsa közösségnek érdeme, hogy a város él, fejlődik, munkahelyeket ad, otthont nyújt. Ezt Nagy Bálint, a térség országgyűlési képviselője fogalmazta meg köszöntőjében. Hangot adott annak a meggyőződésének, hogy az itt élők összefogással megbirkóznak a rájuk váró nehézségekkel, ahogy tették ezt a koronavírus-járvány idején.

Az ünnepségen két Polgármesteri Elismerő Oklevelet adtak át. A település közterületeinek gondos ápolásával Molnár József érdemelte ki az egyiket, ő sajnos az elmúlt év végén elhunyt, a díjat özvegye vette át. A másik oklevéllel Török Józsefet illették, 35 éve a Zalavíz Zrt. munkatársaként szolgálja a települést, akár munkaidő túl is. Aranydiplomát vehetett át Oláh Györgyné, aki fél évszázada lépett pedagógusi pályára és 1970-től 2010-ig tanított a pacsai iskolában. Az ünnepségen nyújtották át Város bora címet, amelyet idén Gombos László érdemelt ki 2021-es évjáratú cserszegi fűszeres borával.

A péntek esti rendezvényen megemlékeztek Pacsa első írásbeli említésének 771., nagyközséggé válásának 94. és várossá avatásának 13. évfordulójáról is, és az ünnepi pillanatokat szombaton délután oldott hangulatú programok követték. Ennek elmaradhatatlan része volt a jótékonysági főzés, a finomságokért kapott pénz, valamint a pacsai polgárok és vállalkozások felajánlásából összegyűlt félmillió forintot meghaladó összeget az óvodának ajánlották fel, kültéri játékok vásárlására.