Lenti és Weiz is élen jár a megújuló energiák használatában, a zalai településen megvalósult a geotermikus fűtési rendszer, az osztrák városban pedig olyan távhőrendszert alakítottak ki, melyre lakossági és ipari fogyasztók is rákapcsolódhatnak. Elhangzott, hogy napjainkban a nehéz gazdasági helyzetben egyre inkább felértékelődnek ezek az innovatív megoldások.

A megnyitón Horváth László, Lenti polgármestere és Osmin Donnerer, Weiz alpolgármestere köszöntötte a megjelenteket. Horváth László elmondta, hogy az osztrák-magyar E&C-Toolbox elnevezésű program költségvetése meghaladja a 308 ezer eurót, ebből Lenti mintegy 81 ezer euróval részesedett. Kiemelte, hogy a város e projekt megvalósítása előtt is tett lépéseket az intézmények energetikai korszerűsítése terén, illetve azóta is minden beruházásnál ügyeltek az energiatakarékosság és a klímavédelem biztosítására, továbbá létesültek a városban elektromos töltőállomások és az önkormányzat rendelkezik elektromos járművekkel is.

Arról is beszélt, hogy az emelkedő energiaárakhoz Lentiben is alkalmazkodni kell, főként takarékoskodással. A város az áramfelhasználást tekintve 2023 végéig rendelkezik szerződéssel, a gázszolgáltatóval ez év végéig, de tíz helyi intézményben a gázfűtés kiváltására alkalmas a geotermikus fűtési rendszer, melynek az idei télen lesz a főpróbája.