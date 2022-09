Ennek jegyében már délután színes, változatos bemutatók várták az érdeklődőket, ami az est folyamán kiállításmegnyitóval, valamint útiélmény-beszámolóval bővült tovább. Előbbin a Zalaegerszegen élő Nagy Kálmán festőművész alkotásaival ismerkedhettek a jelenlévők, majd Dóráné Mészáros Anikó, a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár csoportvezetője vetített képes előadásban mutatta be azt a túrát, amely során lakókocsival járta be Albániát. Ez utóbbi programot a Salla Művelődési Központ és Könyvtár nagy sikerű előadássorozata, a Világjárók klubja részeként rendezték meg.

- Intézményünk eddig minden évben csatlakozott az egész országot behálózó Kultúrházak éjjel-nappal programsorozatához – mondta Lukács Andrea, a Salla Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója. – Idén saját művészeti csoportjainkat szerettük volna kicsit jobban a fókuszba helyezni, így a kulturális műsor fellépőinek zömét ők adták. Fellépett az Ezüstlile néptánccsoport, akrobatikus rock and roll tánccsoportunk és az örömtánccsoport, illetve meghívtuk a zalaszentgyörgyi Tornyos Táncklubot, mivel ők is indítanak csoportot Zalalövőn. A színjátszók Petőfi verseit szavalták, hiszen jelenleg az ő emlékévét ünnepeljük, de voltak énekes produkciók is. A városi műsorokon, illetve intézményünk rendezvényein rendszeresen fellépő Radics Petra mellett három ifjú zalalövői tehetség szórakoztatta a közönséget.

A színpadi bemutatókat követően dr. Kostyál László, a Göcseji Múzeum igazgatója mutatta be a bajai születésű, de 1985 óta Zalaegerszegen élő, szabadúszó festőművészként alkotó Nagy Kálmánt, illetve a Salla Galériában október 23-ig megtekinthető, a magyar avantgarde képzőművészet hagyományait követő, absztrakt festményekből álló tárlatát. A sokszínűség jegyében a kiállításmegnyitóhoz szintén csatlakozott egy zenés műsorszám, a Nagy Kálmánt is a soraiban tudó Fény trió mutatkozott be a zalalövői közönségnek.