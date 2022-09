A díjat dr. Szabó Tamás, a Mária Rádió elnöke és Lukovits Milán atya a rádió műsorigazgatója alapította az idén elhunyt Králik Ottó tiszteletére, aki 16 éven át teljesített nagyon aktív szolgálatot, napi szinten vett részt a szentmisék és különféle egyházi rendezvények közvetítésében.

Furján Zoltánnét a Mária Rádió magyarországi indulását követő évben már a futárszolgálatot teljesítők, és a műsörkészítők között találjuk. Azóta is oszlopos tagja, igazi koordinátora az egerszegi csoportnak. Kezdetben tizenketten tevékenykedtek, ma már huszonöten vannak. Egy éve önálló frekvencián szól a „Mária Rádió Zala” adása, minden este 17.50 és 19.50 között, az FM 104,4 MHz-en. A két órás idősáv nagy részét a zalaegerszegiek által készített felvételekkel, műsorral, a városban és környékén történt egyházi eseményekkel töltik ki. Mellettük a Szűz Mária Szeplőtelen Szíve plébánia közösségében is megalakult egy másik önkéntes csoport három éve.

A Kárlik Ottó-díj

Fotós: Fehér Márk

A Mária Rádiósok lépésről lépésre tanulták meg a műsorkészítés fortélyait. Folyamatosan rögzítik a szentmiséket, a katolikus egyház programjairól adnak hírt, riportokat készítenek, lelkészek tanításait osztják meg a hallgatókkal, miközben a központi stúdióval tartják a kapcsolatot. Ezzel egyidőben terjesztik a Mária Rádió ingyenes, színes magazinját a környéken, több mint ötszáz címre. A rádióhoz hasonlóan különféle rovatok erősítik a hitéletet, de emellett recepteket, gyermekmagazint, úti beszámolókat találunk, szentek életéről, kegyhelyekről, zarándokutakról olvashatunk.

- Érezzük, hogy nagyon nagy szükség van a munkánkra, kortól és vallási felekezettől függetlenül. Lélekben egy nagy közösség vagyunk, ha nem is találkozunk személyesen egymással – mondja Mária. - A rádió teljesen a hívek adományából működik. Itt Egerszegen nincsen külön helyiségünk, a plébániákon dolgozunk, a felvett anyagokat otthon vágjuk össze. A hallgatók visszajelzése szerint nagyon üdvös az például, hogy a lelki nevelés, felöltődés mellett azokhoz is szólhatunk, akik személyesen nem tudnak eljönni a templomba. Ők a rádión keresztül együtt imádkozhatnak a többiekkel.

A téma, mondhatni, kifogyhatatlan. A miséken túl életvezetési tanácsok, örömteli pillanatok részesei lehetünk. Mária megemlítette, nemsokára egy 15 éve a rádiónál szolgáló önkéntesüknek a 70 éves házassági évfordulójáról számolnak be például.

Ahogy említettük, a kertvárosiak kicsit más módon, ám ugyanúgy kiveszik részüket a műsorgyártásból. Horváth Margit nyugdíjas pedagógus ötlete alapján 2018-ban Molnár János atya közreműködésével kezdték el a Szívhang című irodalmi műsor szerkesztését. Az első adásuk 2019 januárjában volt, mesélt a kezdetekről Pesti Lászlóné nyugdíjas pedagógus.

- Először a liturgikus év eseményeihez szerkesztettünk irodalmi műsorokat, idővel kibővült a repertoár, riportokat kértek tőlünk, eseményekről tudósítottunk, bemutattuk a környék templomait. A pandémia alatt online tovább szerkesztettük a műsort. Csapatunknak nagy segítséget jelentett, amikor Bánfalvi Péter volt iskolaigazgató csatlakozott hozzánk informatikusként. Az én feladatom az irodalmi anyagok összegyűjtése, Margit megszerkeszti az adást, Péter pedig már a kész anyagot küldi a szerkesztőségi központba. Az irodalmi műsor mellett Egészségperceket készítünk, orvosokat kérdezünk betegségek megelőzése érdekében. Minden újévkor Balaicz Zoltán polgármester köszönti a hallgatókat, ami megtiszteltetés számunkra. Ugyancsak sok támogatást kapunk Galbavy Zoltán településrészi önkormányzati képviselőtől, aki önkéntesként segíti a rádió munkáját. Nagyon jó érzés az is, amikor egykori tanítványok vesznek részt az ünnepi műsorok készítésében. Az elmúlt évek alatt minden korosztályt sikerült megszólítani az óvodásoktól a nyugdíjasokig, s ez nagyon jó érzéssel tölt el. Örömteli a kutatómunka, amikor olyan felemelő történetekre, versekre csodálkozunk rá, ami régen elkerülte a figyelmünket – mondta Pesti Lászlóné Terike néni.

Csoportkép a díjazottakról a budapesti ünnepségen, alsó sorban jobbról a harmadik Furján Zoltánné.

Forrás: Felvidek.ma

S hogy a Mária Rádió mit ad a készítőknek? Ösztönzést, motivációt, minden napnak értelmet, egy feladatot, mondta Mária, aki egyébként nagyon aktív a rádión kívül is. Vallásos, hívő családból származik, nagybátyja bencés papként szolgált és testvére, valamint egyik fia is az Úr szőlőjében munkálkodik. A kitüntetett emellett a Kovács Erzsébet által vezetett olai plébánia karitász csoportjának egyik segítője öt éve, ők több mint ötven családra fordítanak figyelmet, s a háborús menekültek segítését is felvállalták. Ezen kívül 2014 óta (ahol 2003 óta tag) a Gógánvölgyi Polgárőr Egyesület elnöke. A jótékonykodásból egyébként a város összes plébániája, köztük a kertvárosi ugyancsak kiveszi a részét, teszi hozzá Mekina Erzsébet önkéntes.

A Mária Rádió önkéntesei végül megerősítik, ők tulajdonképpen egy nagy család, így természetes, hogy mindig figyelnek egymásra. S ahogy Mária említette, a Králik Ottó díjat tulajdonképpen nemcsak ő kapta, hanem a Mária Rádió minden zalaegerszegi önkéntesének szól.