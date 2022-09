A téma több napirendi pont kapcsán is felmerült. Gyarmati Antal polgármester a 2023. január 1-től 2024. december 31-ig szóló villamosenergia-szerződés megkötése kapcsán úgy fogalmazott: közel tízszeresére növekednek a költségeik, ám a gázszolgáltatás „várhatóan még ennél is jobban fog fájni”. Energetikai szempontból az egészségház van a legrosszabb állapotban, az ottani fűtésrendszer mára teljesen elavult. Korszerűsítésére adtak már be pályázatot, annak elbírálása azonban eddig még nem történt meg. A várható önkormányzati kiadások mérséklése érdekében annak a lehetősége is szóba került, hogy a közvilágítást éjszakára mérséklik, azaz lehetnek olyan időszakok, amikor lekapcsolják a lámpatesteket, ez azonban egyelőre még csak elvi felvetés, jogi, műszaki és pénzügyi oldalát is meg kell vizsgálni.

A víziközművagyonról szintén tárgyalt a képviselőtestület. Mivel a rezsicsökkentéssel összefüggésben itt olyan üzemeltetési-fenntartási terhek merültek fel, amit sem a szolgáltató, sem az önkormányzat nem tud finanszírozni, ezért a felújításra váró ivóvízrendszert átadnák állami tulajdonba, erről meg is hozták a szükséges döntést. A szennyvíz-hálózatot azonban továbbra is megtartaná a város, akárcsak a Zalavíz Zrt.-ben lévő részvényüket.