Az önkormányzatok számára a legnagyobb kihívás az utak, járdák, közterületek karbantartása. Ezt Balaicz Zoltán polgármester fogalmazta meg és emlékeztetett rá, hogy a megyeszékhelyen 869 út, járda, parkoló található, 520 kilométert kezel az önkormányzat, 78 kilométer pedig állami fenntartású, ez utóbbiak egyike a szenterzsébethegyi út. Az elmúlt években nagyon sokszor tárgyaltak a felújításáról, első lépésként 200 méteren ezt sikerült is megvalósítani 2020-ban. Most pedig az Erzsébethegyi út két kilométernél hosszabb etapján dolgozik a kivitelező Swietelsky Kft.

- Szeretnénk felújítani minden olyan utat, amely a biztonságos közlekedés követelményeinek nem felel meg - ezt az ígéretet Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri biztos tette, aki azt is hangsúlyozta, a jelen helyzetben az ország működőképességének fenntartása az elsődleges cél. A beruházások emiatt késedelmet szenvedhetnek, de megvalósításuk nem maradt el, szögezte le.

Pillanatkép a sajtótájékoztatóról. Forrás: Arany Gábor / Zalai Hírlap

A településrészen lakók nevében önkormányzati képviselőjük, Domján István mondott köszönetet a felújításért. Mint kiemelte, Szenterzsébethegy felkapott hely, sokan költöznek ki a belvárosból ide, falusias környezetbe, ez pedig a forgalom növekedésével jár.

A fenntartó és ez esetben beruházó Magyar Közút Zrt. megyei igazgatója, Mórocz József arról számolt be, hogy speciális a város helyzete, mert a szomszédos települések csatlakozása után is megmaradtak az állam kezelésében a bekötőutak. Ilyen a Szenterzsébethegyre vezető út is, amelynek alapját most megerősítették, két réteg aszfalttal burkolták és megújították a csapadékelvezetés rendszerét is.