A Magyar Fürdőszövetség a közelmúltban kérdőíves kutatást végzett, ami sok jóval nem kecsegtet a következő időszakra nézve. Mint azt Kántás Zoltán, a fürdőszövetség elnöke elmondta: szeptembertől a fürdők túlnyomó többsége szükségesnek látja a szolgáltatások drasztikus korlátozását, ami tovább fokozhatja a kereslet és így a bevétel csökkenését. A felmérésből kiderült, hogy a fürdők akár 50 százaléka bezárásra kényszerülhet a következő időszakban, de ahol a nyitvatartás mellett döntenek, ott is számítani lehet az élményelemek és a szaunák bezárására.

A Zalakarosi Fürdő sincs irigylésre méltó helyzetben, de a bezárás helyett az egyéb kiadások csökkentését, illetve a geotermikus energia kiaknázásának lehetőségét vizsgálják.

- A fürdőknek a jövőben jelentős energiaköltség-emelkedéssel kell szembenézniük, nem kivétel ez alól a zalakarosi sem. Az energiaköltségek drasztikus emelkedése miatt a Zalakarosi Fürdőnek a gáz esetében mintegy 650 százalékos, a villamos energia tekintetében pedig 400 százalékos pluszkiadással kell számolnia, ez értékben kifejezve több száz millió forintot jelent - adott helyzetértékelést Végh Andor vezérigazgató. - Ezt (és egyéb más költségnövekményeket) csak részlegesen lehet, lehetett a belépőjegyek árának emelésével kompenzálni. Szükségessé vált egyéb, kiadásokat csökkentő lépések bevezetése is. Így például hivatalba lépésemet követően már részben optimalizáltuk a humánerőforrást, növeltük az energiahatékonyságunkat, valamint a fenntarthatóság biztosítását előtérbe helyező változtatásokat is bevezettünk. Ezzel párhuzamosan vizsgáljuk a geotermikus energia kiaknázásának lehetőségét is.

Mint azt Végh Andor kijelentette: a Zalakarosi Fürdő jövőbeni tervei között a zárás egyáltalán nem szerepel.

- A szolgáltatási palettában korlátozások nem várhatóak, sőt a meglévő minőség fenntartása kiemelkedő célkitűzés a fürdő üzemeltetésében. A 2022-es évben kialakított és közzétett jegyárstruktúra az év végéig terveink szerint nem változik, áremeléssel a vendégeknek nem kell számolnia, mint ahogy csökkentett nyitvatartással sem. Hiszek a csapatmunka erejében, a stabilitásban, az értékes munkavállalókban, mindez együtt jó alapot képez, hogy közös erővel a fürdő ezt a nehéz időszakot is átvészelje - fogalmazott Végh Andor vezérigazgató.