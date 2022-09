A közös ünnep szentségimádással kezdődött, majd pappá szentelésének 25. évfordulóján köszöntötték Sixtus atyát a kegytemplomban.

„Látszólag Mária kivételezett, privilegizált helyzetben van, az isteni életet hordozza magában, növeli, neveli, s aztán majd a világnak adja. Az isteni élet bennünk is ott van, kicsit bozótosabb, nehezebb talajon, de a mi életünkben is jelen van, sőt: arra kaptunk hivatást a keresztségben mindannyian, hogy növekedjen bennünk ez a kegyelmi élet, s mi is adjuk ezt a világnak” – szögezte le Dékány Árpád Sixtus.

– Az elmúlt két és fél évben a járvány miatt mostunk kezet bőven – fogalmazott az ezüstmisés atya. – A személyes higiéniás magatartásunk akár az életünkbe is kerülhetett. A lelki higiéniával azonban mi a helyzet? Ki az, aki megtisztíthat, aki megőrizhet attól a ragálytól, amely belülről rág szét?

A szentmise után körmenet indult a búcsúszentlászlói templomtól

Fotós: Halász Gábor

Homíliájában leszögezte: minél idősebbek vagyunk, annál jobban tapasztalhatjuk, hogy velünk az Isten.

– Az ember úgy élhet a földön, hogy tudatában van annak, nem egyedül jár az életútján, hanem Istennel személyesen – folytatta Dékány Árpád Sixtus. – Nemcsak az Úr valóságát kaptuk, hanem az Istenanyának a szeretetét, gondoskodását s pártfogását is. Huszonöt év papi szolgálat után nyugodtan mondhatom: a Szűzanya közbenjárása mindig segített.

Leszögezte: ne csak hálálkodjunk, hanem merítsünk erőt ebből a csodálatos, misztikus valóságból, amelynek mi is a részesei vagyunk, „és valóban legyen élő, tudatos a hitünk, a szeretetünk, az örömünk, hogy velünk az Isten, s hogy minden a javunkra válik.”

A szentmise után körmenetet tartottak a búcsúszentlászlói templomnál, majd ezt követően közös agapén vettek részt a jelenlévők.