A pályázatra negyvenen jelentkeztek, ami még a kiírókat is meglepte – bocsátotta előre Németh Péter, a Balatoni Múzeum igazgatója a szombati sajtótájékoztatón, hozzátéve: valamennyi művész minőségi anyagot küldött, ezért nehéz volt a döntés.

Előbb Németh Péter, Szálinger Balázs József Attila-díjas költő és Kovács Szabolcs, a város turisztikai tanácsadója előzsűrizte a pályázatokat, a 10 kiválasztottról pedig olyan diákok döntöttek, akik eredményesen szerepeltek az idei Helikoni Ünnepségeken. Az ő munkájukat Cséby Géza irodalomtörténész segítette, koordinálta.

Az első Mohácsi Balázs Pécsett élő költő, kritikus, műfordító lett, s a második Gere Nóra is az irodalmárok közül került ki, ám a kiírás szerint a két nyertesnek más-más művészeti ágat kell képviselnie, ezért a sorban következő Schuller Mária budapesti képzőművész kapott novemberre meghívást Keszthelyre egy alkotói hónapra – ismertette a döntést Németh Péter, megemlítve: szándékaik szerint Gere Nórát jövő tavasszal, egy újabb pályázati kör után látják majd vendégül.

A 40 pályázó közül huszonketten irodalmi alkotással neveztek, a jelentkezők átlagéletkora pedig 34 év volt, árulta el a Balatoni Múzeum direktora.

Szálinger Balázs leszögezte: „az, hogy helikonos középiskolás diákokra bízták a végső döntést, pont a 200 évvel ezelőtti Festetics-szellem jegyében történt”.

– Amióta tudom az eredményt, azon jár az eszem, vajon hogyan inspirálja majd egymást a textilművész, illetve az irodalmár – folytatta a József Attila-díjas költő.

Az is kiderült, Schuller Mária már a pályázatában jelezte, a városban talált hulladékokból, kidobott rongyokból szeretne képzőművészeti alkotást létrehozni az itt-tartózkodása alatt.

A diákzsűri két tagja, Varga Sára és Kiss Brúnó elmondta, például az első intuíciók, a beküldött pályaművek által kiváltott hatás és az önéletrajzi leírás alapján döntöttek, s élvezték az értékelés folyamatát.

Szálinger Balázs elárulta azt is, 2023-tól lesz egy tavaszi és egy őszi forduló, és akkortól minden körben az egyik nyertesnek határon túlinak kell lennie.

– Tehát nemcsak művészeti ágak, hanem anyaországi és határon túli alkotók találkozásáról is szól ez a program – folytatta az ideérkezőket istápoló költő, aki lapunk kérdésére elmondta: a művészek most november első napjaiban érkeznek, s külön-külön, illetve együtt nagyjából 16-18 közönségtalálkozón vesznek részt, például középiskolákban, könyvtárban, művelődési házban, de akár kocsmatúrára is elindulnak. Emellett pedig ismerkednek a várossal – és természetesen alkotnak az egy hónap során.