A jövő héten kezdődő intenzív parlamenti ülésszak előtt, szerdán és csütörtökön tartott kormányzati tanácskozáson részt vett Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri biztos is, aki elmondta: a frakcióülés a hagyományoknak megfelelően Orbán Viktor politikai tájékoztatójával indult. A frakcióülés központi témája idén a brüsszeli szankciók és az azok által kiváltott emelkedett energiaárak voltak.

– Minden esetben arra törekszünk, hogy olyan kormányzati döntések, megoldások szülessenek, amelyek a magyar embereknek kedveznek. A frakcióülésünkön is ennek megoldásán dolgoztunk mindannyian. Az előttünk álló kihívásokról Palkovics László miniszter úrral is tárgyaltunk. Az energiaárak az élet megannyi területén nehézséget okoznak, így az önkormányzatokra és a vállalkozásokra is terhet rónak. Azon dolgozunk és annak kapcsán egyeztettünk miniszter úrral is, hogyan tudjuk majd segíteni őket. Kiemelt törekvésünk, hogy a nehezebb időszakon úgy tudjunk úrrá lenni, hogy az ország stabil működőképessége megmaradjon – összegzett Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri biztos.