Az intézményben immár hagyomány, hogy az első tanítási napot megelőzően családias hangulatú tanévnyitót tartanak; ezúttal szerdán délután zajlott a rendezvény. Kósa Istvánné, a több zalai és vasi oktatási intézményt fenntartó alapítvány elnöke elmondta: pozitívan tekintenek az elkövetkezendő időszakra.



– Iskoláinkban a szaktanári ellátottság mintegy kilencven százalékos, ami nagyon jó arány országos tekintetben is. Felsőrajkon kilencvenkét gyermek kezdte meg az új tanévet: ez a szám sem mutat csökkenő tendenciát. Új, fiatal kollégát is köszönthettünk, továbbá a felsőrajki iskolának is új, ám több évtizedes szakmai tapasztalattal, kimagasló tudással rendelkező intézményvezetője lett, Kulcsárné Csejtei Marianna személyében, aki már régóta kollégánk – jelezte Kósa Istvánné.



Nemcsak az oktatás tekintetében, hanem a gazdasági helyzetre vonatkozóan is optimisták a felsőrajki iskolában.



– Az energiatakarékosság jegyében oldunk meg mindent – folytatta az alapítvány elnöke. – A téli tüzelő, Felsőrajk és Alsórajk község önkormányzatának, illetve Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri biztosnak köszönhetően évekre biztosított. Nagyon sokat köszönhetünk képviselő úrnak, illetve kollégáinknak és a gyermekek szüleinek is. Kiváló csapatként dolgozunk együtt, mindenben számíthatunk egymásra – összegezte Kósa Istvánné.



A tanévnyitó ünnepségen részt vett Vigh László is, aki a korábbi évekhez hasonlóan idén is értékes ajándékcsomaggal lepte meg a tizenkét első osztályos gyermekeket.



– Az intézményeket működtető alapítványt 2007-ben hoztuk létre – bocsátotta előre a politikus. – Hiszem és vallom: gyermekzsivaj nélkül egy település nehezen létezhet. Mindent meg kell tennünk fiataljainkért, hiszen ők jelentik a jövőt, mindannyiunknak. Ma már több, mint harminc település gyermekeinek biztosítjuk iskoláinkban az oktatást: Felsőrajk mellett Zalaszentmihályon, Pölöskén, Egervölgyön és Káldon is. Azonban a nívós képzés mellett arra is kiemelten figyelünk, hogy olyan éveket biztosítsunk a jövő generáció számára, amelyek megőrzik a gyermekkor szépségét. Élményeket, értékes pillanatokat kapnak az iskolában töltött idejük során – fogalmazott Vigh László.