Berta Krisztián képviselő emlékeztetett: frakciójuk mindenképpen szerette volna megoldani a két terület csatornahálózatának megújítását ebben a ciklusban, hiszen a városban szinte mindenki tudja, hogy rengeteg probléma - csőtörés - adódott az elmúlt időszakban.

- Egy KEHOP-os pályázatnak köszönhetően közel 640 millió forintot nyert az önkormányzat a beruházásra, melyhez 289 millió forint önrészt kell vállalni - árulta el Berta Krisztián, aki jelezte: mivel az önkormányzat pénze a Sberbankban ragadt, ezért beruházási hitelből finanszíroznák az önerőt, remélik ehhez engedélyt kapnak a kormánytól. - Ha igen, úgy már jövő nyárra elkészülhet a két utca csatornahálózatának rekonstrukciója.

Bodó László képviselő a beruházás paramétereit ismertette. Mint mondta: a Teleki utcán több mint 1,5 kilométeres szakaszon cserélik ki a csővezetéket, mely során 67 bekötés készül és 4 darab tűzcsapot is rendszerbe állítanak. A Platán soron közel 1 kilométer hosszúságban cserélnék ki a vezetékrendszert, amihez 16 bekötés és 6 darab tűzcsap is társul. A munkálatok során csak ott bontják fel az aszfaltréteget, ahol a szükséges és természetesen a beruházás tartalmazza az utak, járdák helyreállítási költségeit is.