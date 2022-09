A bemutatón dr. Markovics Tibor elmondta: eredetileg egy olyan kiállításra készültek, ami átfogó képet adott volna az őrségi fazekasságról, s ennek előkészületei során merült fel a kötet kiadásának lehetősége. Különlegessége, hogy rengeteg fotót tartalmaz, ezért inkább képeskönyvnek tekinthető, természetesen az őrségi fazekasságról szóló leírással. A kötet megírásához és szerkesztéséhez Márkus Rita kollégája volt segítségére, akinek van már tapasztalata a hasonló munkákat illetően.

V. Németh Zsolt az őrségi fazekasság jelentőségét méltatta, ennek során arra is felhívta a figyelmet, hogy a fazekasok által készített termékeknek értéke volt, szemben a mostani tucatárukkal. A kötet fotóanyaga zömében vasi fazekasok termékeit mutatja be, de néhány zalai mester – például a szentgyörgyvölgyi Csótár Rezső vagy a kunszentmártoni születésű, de Zalalövőhöz kötődő Kovács Erika munkái is megtalálhatóak benne.