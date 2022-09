Már az időpontot is kitűzték: 2023. február 11-én, szombaton délelőtt 9 órától délig várják a hobbikertészeket a művelődési intézmény aulájában - a rendezvény nem vásár, hanem cserekereskedelem, az általunk felkínált magokért, gumókért kedvünkre válogathatunk a mások által biztosított felhozatalból.

A hagyományos, régifajta hagymamagok is kelendőek lehetnek a börzén

Fotós: Fincza Zsuzsa

- A börzére olyan saját kertből származó szabadelvirágzású (nem hibrid) zöldségek, fűszernövények, virágok, gabonák magját, illetve gumókat, hagymákat, töveket, hajtásokat, oltóvesszőket, palántákat várunk, amelyet a hobbikertész már 2-3 éve termeszt és jól ismer, így a résztvevők nem csak magokat (vagy egyéb szaporítóanyagot) cserélnek egymással, hanem az adott fajta tulajdonságaira, termesztésére, felhasználására vonatkozó tudást is továbbadják - tájékoztatta szerkesztőségünket Czvitkovics Dóra népművelő, a rendezvény szervezője, kifejezve reményét, hogy ilyen módon hozzájárulhatunk a helyi különlegességek és a tájfajták fenntartásához és a hozzájuk kapcsolódó tudás és hagyományok megőrzéséhez.

:Paprika, paradicsom, laboda - kezdjünk el magot szedni az érett zöldségekből, virágokról

Fotós: Fincza Zsuzsa

A magokat viszont már íziben el kell kezdeni gyűjteni! A jól bevált befőzési-, és a különlegesen finom vagy éppen szív alakú paradicsomok, az érett vastaghúsú, gömbölyű, hosszúkás, tehénorrú, kosszarvú "falusi" paprikák magjából a cserére gondolva is gyűjtsünk. Készítsünk erre a célra külön csomagot a különleges "régimódi" hagymák, az ősszel érő gyökérzöldségek, a jól kelő petrezselymek, sokáig frissen maradó sárgarépák, a méltatlanul elfedetett paszternákok, kerek-, és csutrirépák, a veteményes gyógynövényei: a körömvirág, a büdöske magjából is. A virágoskertünket ugyancsak gyarapíthatjuk majd a börzén beszerzett különlegességekkel, cserébe vigyünk magot a például legszebb őszirózsáinkból, tegyünk félre gumót dáliákból, kardvirágokból, de vihetünk majd oltóvesszőt őshonos gyümölcsfáinkról és a különleges cserjékről is.

A különleges sütőtökökből is gyűjthetünk magokat - a képen a Marina di Chioggia

Fotós: Fincza Zsuzsa

- A "magvas délelőtt" nem titkolt célja továbbá, hogy felhívja a figyelmet a magokban rejlő titokzatos erőre, a sokszínűségre, mérhetetlen mennyiségű információra, aminek elvesztése beláthatatlan következményekkel járna. Fogjunk össze, hogy példát mutassunk a tájfajta növények felkutatásában, terjesztésében, és termesztésében! A csávázatlan, származási hellyel, fajtajellemzőkkel ellátott magok mellé tanácsokat, ötleteket is adunk-kapunk, hogyan vessünk, hogyan biztosítsuk jövőre is vegyszermentesen a szaporítóanyagot ökokertünkben - fogalmazott a szervező.

A magbörzén a részvétel ingyenes, a művelődési intézmény az asztalokat biztosítja.