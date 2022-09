Százhúsz óra. Öt teljes nap. Viszonyítás kérdése, hogy sok ez az idő, vagy sem, mindenesetre ennyi áll most rendelkezésére a Borostyán-tavi bojlis találkozó résztvevőinek. Öt teljes nap alatt egy gyakorlott horgász rengeteg halat foghat, főként úgy, ha mellé szegődik a szerencse. A vízparton töltött 120 óra ugyanakkor embert próbáló is lehet, hiszen ahogy a jelenlegi őszi időjárás alakult, ezúttal kifejezetten hideg hajnalokkal, illetve esős időszakokkal is meg kell birkózniuk a pecásoknak. Az általános emberi komfortzónán kívüli körülmények ezek, sokan vagyunk, akik idegenkednek tőle. Újságírói munkám során azt azonban megtanultam, az igazi sporthorgászt ezek a nehézségek biztosan nem riasztják el szenvedélyétől. Ha így nézzük, tiszteletet parancsoló az az elszántság, ami ott tartja őket a vízparton.