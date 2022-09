A város öt rangos turisztikai díjat zsebelt be, ami jelzi: a Coviddal, háborúval, gazdasági nehézségekkel súlyosbított dekonjunktúra ellenére is van élet. A korábban vendégéjszakaszám- rekordokat döntő település válaszút elé került, s a szakma szerint jót – ha tetszik: 19-re alsót – húzott azzal, hogy a gyógyászatra alapozott imázsát kibővítette, több értelemben is: fiatalította. Az új élményígéretek mellett pedig a korábbi magányos zászlóshajó elkezdett flottában – szakszóval: desztinációban – gondolkodni úgy, ahogyan a vendégek; s ebben partnerekre lelt a Nyugat-Balatonnál. Azt pedig csak remélni lehet, hogy a „hét szűk esztendő” a valóságban nem tart addig.