A Krisztus utáni I. századi szatirikus költő, Juvenalis jóvoltából tudjuk, hogy éltek is a „panem et circenses”, vagyis a kenyeret és cirkuszt politikájával. Ahogy az emberi természet alapvetően nem változott sokat az azóta eltelt röpke kétezer esztendő alatt, úgy a társadalom vezetésének tudománya (tehát maga a politika) is megőrizte jól bevált eszközeit, miközben egész iparág is kiépült a szórakoztatás ezen időszak alatt. A show-business világa ráadásul a XX-XXI. században minden korábbinál meghatározza életünket. Hogy miért is történhetett ez így? Egyszerű a válasz, az ember természeténél fogva szeret kikapcsolódni, szórakozni…