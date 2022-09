Az eseményen Vida József, Belsősárd polgármestere elmondta, hogy a Magyar falu programban elnyert 9,4 millió forint támogatásból sikerült megújítani a jelentős napi forgalmat bonyolító útszakaszt 200 méter hosszban, 4 méter szélességben, emellett az árkolási munkákat is elvégezték. A település vezetője kifejtette: ez az út volt az egyik legrosszabb állapotban lévő a faluban, kátyúk tarkították, összetöredezett a burkolata és megállt rajt a csapadék.

– Nagy jelentősége van ennek az útnak, egyrészt összeköti a temetőt a településsel, illetve ezen a szakaszon érhető el a 86-os számú főút – tudtuk meg Vida Józseftől. – A lakosokon kívül sokan használják, például a mozgó postaszolgálat, de ezen érkeznek be a településre a beszállítók, azok is, akik továbbmennek Hetésbe a Zalaszombatfa irányába húzódó összekötő úton. De ezen keresztül lehet megközelíteni az itt található tehenésztelepet és a gázfogadó állomást is.

Az útszakasz egy részén már korábban végeztek aszfaltozást, de van még vissza feladat egy szakaszon, ahol majd a meredek feljáró biztonságosabbá tételét is elvégzik. Az úton egyébként csak az 5 tonnánál kisebb járművekkel közlekedhetnek.

Részt vett az avatón Vigh László miniszteri biztos, a térség országgyűlési képviselője is, aki elmondta: a Magyar falu program egyik célja, hogy a településeken a kisebb útszakaszok felújítását is el tudják végezni, hogy biztonságosan tudjanak a lakók ezeken közlekedni. Az úthálózat megújítására a jövőben is kívánnak forrást fordítani.

Végül köszönetet mondtak a kivitelezőnek a precíz, pontos, határidőn belüli munkavégzésért.