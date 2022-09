A beruházásról Tomposné Gyuricza Judit polgármester elmondta, hogy újabb két sikeres pályázatot könyvelhet el a település a Magyar falu program nyújtotta támogatásból. Az óvodai játszóudvar fejlesztésére, valamint az óvodai út felújítására két kiíráson összesen mintegy 11 millió forintot nyertek el. Hozzátette, hogy a 640 lélekszámú településen minden nyertes pályázat nagy siker, előrelépés, hiszen hozzájárul a falu fejlődéséhez, népességmegtartó erejéhez.

Köszöntőt mondott az ünnepségen Cseresnyés Péter, a térség országgyűlési képviselője, aki úgy fogalmazott, hogy az elmúlt néhány évben, köszönhetően a pezsgő gazdasági életnek, a tenni akaró önkormányzatoknak, kormányzatnak és magyar társadalomnak egyre kevesebb az eladó ház a falvakban, vagy már nincs is ilyen, mert számtalan helyre olyan fiatalok költöztek be, akik élhető, biztonságos falusi környezetben szeretnék felnevelni gyermekeiket. Arról is említést tett, hogy a településeken történő fejlesztések eredményei annak a közös munkának köszönhetők, amit az utóbbi 10-12 évben mi, magyarok végeztük, és nem csak európai uniós pénzek, hanem hazai költségvetési források is hozzájárultak az építkezéshez. A most felavatott két csömödéri fejlesztést például a Magyar falu program támogatta, mely támogatási struktúrát a nehezebb gazdasági helyzetben is fenntartják.

A Pákai Öveges József Óvoda és Bölcsőde telephelyeként működő csömödéri intézménybe 33 kisgyermek jár helyből és a környékbeli falvakból, akik már birtokba vették az öt új elemmel bővült játékudvart. Az ünnepségen Magai-Király Eszter intézményvezető arról szólt, hogy amellett, hogy a gyerekek számára biztonságos, mozgásigényüket kielégítő játékokat sikerült beszerezni, az is fontos, hogy egy olyan intézményt fejlesszenek fel a jövőben, ahova szívesen járnak a dolgozók és jó a gyerekeknek, hiszen napközben idejük nagy részét itt töltik.

Végezetül a felavatott létesítményeket Németh Csaba plébános áldotta meg.