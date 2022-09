A sikeres pályázat tavaly év végén bonyolódott le, a megvalósítás 2023 novemberéig fejeződik be. Az 1,7 milliárd forintos felújítási projektről kedden tartottak ismertetőt a Korona Szalonban, ahol Balaicz Zoltán polgármester, Vigh László országgyűlési képviselő és Arnhoffer András, a Zalavíz Zrt. elnök-vezérigazgatója szólt az elavult hálózatok lecserélését és az energetikai hatékonyságot célzó beruházásról. A felújítás elsősorban a Göcseji utcai, Petőfi utcai, Landorhegyi, páterdombi, jánkahegyi, vizslaparki szakaszokat érinti. Zalaegerszeg önkormányzata célja a települési vízellátás, szennyvíz-elvezetés és –tisztítás, szennyvízkezelés” fejlesztéseinek megvalósítása, valamint az ivóvízminőség-javítása.

Ennek eredményeként javul a településen a szolgáltatás minősége azzal, hogy az érintett utcákban minimálisra csökken a csőtörésekből fakadó szolgáltatás kimaradás, szennyvízcsatornák bekötések felújításával pedig az elöntésekből fakadó károkozás és közegészségügyi kockázat is mérsékelhető. Balaicz Zoltán polgármester a projektnyitón kitért arra is, hogy átfogó felújítással a keleti és a nyugati vízbázisokon nyugvó hálózatok már megújultak, hosszú távon az északira is sor kerül, a most induló hálózatcsere a belváros gondjait oldja meg. A 30 százalékos önerővel megvalósuló beruházás összesen 28 (14 ivóvíz, 14 szennyvíz hálózati szelvény) helyszínt érint 2023 novemberéig, de ezalatt is folyamatos lesz a szolgáltatás, a közlekedés rendjét kell időszakosan változtatni. A munkálatok a tervek szerint mindenütt megelőzik a burkolatok felújítását, így nem kell felbontani azt, ami frissen készült el. Vigh László országgyűlési képviselő a közel 60 000 embert érintő beruházás energiatakarékos elemeire hívta fel a figyelmet, mivel ez elsőrendű szempont az energiaválság közepette.

Arnhoffer András a Zalavíz Zrt. vezetője elmondta, közel 7000 méternyi ivóvíz, és majdnem ugyanennyi szennyvíz hálózatot érint a felújítás (a teljes hálózat 1 százaléka), amivel a járulékos munkák (szivattyúzás) energiaköltségét évi 58 millió forinttal lehet csökkenteni. Az elnök-vezérigazgató hozzátette, 15 év alatt az önkormányzat, a kormány és az EU forrásai révén 50 milliárd forintot fordítottak a megyeszékhely e két hálózatának folyamatos megújítására. Munkatársai közül Somlai Péter és Nagy Dávid munkáját emelte ki a projekt indulása kapcsán.

A felújítás után megszűnnek a vízelvezetési gondok.

Fotós: Pezzetta Umberto

Ivóvízhálózatot érintő munkák nettó költség

1. Bocfölde tároló töltő vezeték (gerincvezeték) csere 68.900.000,-

2. Bor u. ivóvízvezeték kiváltás 9.100.000,-

3. Csertán - Landorhegyi - Űrhajós - Déryné utcák közötti terület ivóvízvezeték rekonstrukció 27.300.000,-

4. Dózsa iskola régi szennyvíztelep között gerincvezeték csere 26.741.000,-

5. Iskola u. ivóvíz-vezeték kiváltás 26.000.000,-

6. Jánkahegyi víztároló közmű gépészet felújítása 39.000.000,-

7. Kaszaházi fennsík nyomásövezeti rekonstrukció [magasabb nyomásövezetbe történő átkötés] 45.500.000,-

8. Leander u. – Galagonya u. ivóvízvezeték kiváltás 39.000.000,-

9. Páterdombi nyomásövezet kialakítása 195.000.000,-

10. Pózva II. ütem ivóvízbekötés-cserék 13.000.000,-

11. Püspöki Grácián u. II. ütem ivóvízvezeték rekonstrukció 26.000.000,-

12. Vadrózsa u. ivóvízvezeték kiváltás 19.500.000,-

13. Vizslaparki út 7. - Kisfaludy utca ivóvízvezeték kiváltás 16.900.000,-

14. Zalaegerszeg Átalszegett úti átemelő szigetelés felújítás kivitelezése 8.509.000,-

Fotós: Pezzetta Umberto

Szennyvízhálózatot érintő munkák nettó költség

1. dr. Jancsó Benedek u. szennyvízcsatorna kiváltás 44.200.000,-

2. Gasparich u. 11-25. szennyvízvezeték kiváltás 110.500.000,-

3. Göcseji u. 55-63 terület szennyvízcsatorna átkötésekkel, a Göcseji u. - ÁNTSZ-Munkásszáló közötti régi szennyvízszakasz megszűntetése 36.400.000,-

4. Jókai - Arany J. u. II. ütem szennyvíz vezeték kiváltás 58.500.000,-

5. Jókai - Arany J. u. III. ütem szennyvíz vezeték kiváltás 84.500.000,-

6. Jókai - Arany J. u. IV. ütem szennyvíz vezeték kiváltás 39.000.000,-

7. Kabók Lajos u. szennyvízcsatorna kiváltás 28.600.000,-

8. Kosztolányi u. (MÁV előtti terület) szennyvízvezeték és bekötés-kiváltások 32.500.000,-

9. Lépcsősor u. szennyvízcsatorna kiváltás 78.000.000,-

10. Mártírok utca (Rákóczi u. - Göcseji u. közötti szakasz) szennyvíz rekonstrukció béleléses technológiával 209.560.000,-

11. Petőfi u. (Vizslapark és Bíró M. u. közötti szakasz) szennyvíz rekonstrukció béleléses technológiával 185.900.000,-

12. Platán sor 25. segédgerinc kiváltás, Ola forduló gerincvezeték megszüntetése 18.850.000,-

13. Püspöki Grácián u. II. ütem szennyvízcsatorna rekonstrukció 35.000.000,-

14. Vizslaparki út 7. - Kisfaludy utca szennyvízvezeték kiváltás 16.900.000,-