A rend elöljárója úgy fogalmazott a Kármelben tartott szentmisén: a hozzájuk járó fiatalok sosincsenek egyedül, „még akkor sem, ha azt hiszed: mindenki ellened van”. Leszögezte, az út nem könnyű, de a szerzetesek és a tanárok azért vannak, hogy segítsenek s fogják a diákok kezét.

– Az időjárás is siratja az elmúlt nyarat, kicsit szomorkás a hangulat, de ami elkezdődött, az véget is ér. Igy van ez a vakációval, de hogy mondjak egy vigasztaló mondatot, így lesz ez a tanévvel is – emelte ki a szentmise kezdetén Fazakas Z. Márton, majd Szent Benedeket idézte, aki azt írta szerzeteseinek: bármibe is kezdesz, előtte imádkozz s kérd Isten segítséget. A keszthelyi premontrei iskola közössége is így tett az új tanév első napjának reggelén.

Fazakas Z. Márton szerint a 21. századi ember sokszor elszakad Istentől, azt hiszi, mindent ő vihet végbe, a maga erejéből. Ám elég csak körülnézni a világban, hogy rájöjjünk: ez bizony nem így van, folytatta az apát, mivel minden ember rászorul az Úr segítségére.

– Ezért kérjük ma, különösen a Szentlékek hét bőkezű ajándékát számotokra, hogy megtanítson benneteket alázattal, szorgalommal, Isten és az emberek előtt kedves módon haladni előre azon az úton, amelyet a ti szívetek, eszetek és az Úr lelke diktál nektek – fogalmazott a csornai apát.

Mezei András, a Kis Szent Teréz-bazilika plébánosa szentbeszédében örömmel szólt: jó látni ismerős arcokat az elsősök között, akik korábban hittanra jártak, sőt, bérmálkoztak is. Majd azt monda a fiataloknak: Lélek nélkül semmi sem működik, az iskolai esztendők sem.