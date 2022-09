Sőt az eseménynek helyet adó Zrínyi utcai épület bejáratánál látványos kísérleteket mutattak be a Soós Ernő Kutató-Fejlesztő Központ Víztechnológiai Kutatócsoportjának munkatársai. A PEN-Feszt lényegéről, a különféle programokról dr. Kaszás Nikoletta, a kanizsai egyetemi központ főigazgatója elmondta: szerettek volna még jobban nyitni a városlakók felé egy könnyedebb hangvételű, ám az intézmény szakjait népszerűsítő programokkal.

- A fesztivál keretében egyfajta interaktív nyílt napot is tartottunk - folytatta a főigazgató. - A robotika témakörében különféle játékok kínáltak kikapcsolódást, például kiterjesztett valóságon alapuló labirintussal ismerkedhettek meg a látogatók, de volt robotfoci is. Emellett a virtuális valóságba is elkalandozhattak érdekes játékokon keresztül. A turizmus és kereskedelem-marketing ugyancsak megjelent számos érdekes kvízt állítottunk össze.

Az estét pedig a Canischa zenekar és Mehringer Marci énekes fellépése zárta.