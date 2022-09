- A tűzoltóságon 6 hetes kiképzésben részesültem, amit Farsang József tűzoltó főtörzs őrmester úr tartott részemre, neki nagyon sokat köszönhetek. Akkoriban emlékszem, 3750 Ft volt a fizetésem – kezdte történetét András. - Később tűzoltó szakmunkás képzésen vettem részt, ezt követően zászlóssá léptettek elő, és egyben kineveztek szolgálatparancsnok helyettesnek, az "A" szolgálati csoporthoz.

András folyamatos képzéseken vett részt, így 1995. júliusában kinevezték a ZMJV hivatásos önkormányzati tűzoltóságának technikai anyagi pénzügyi előadójává, ami után technikai főelőadó, majd tűzoltó hadnaggyá léptették elő. 2001-ben tűzoltó főhadnagy lett, később a tűzoltóság munkavédelmi feladatainak ellátásával is megbízták. 2004-ben soron kívül tűzoltó századossá léptették elő, 2012-ben műszaki biztonsági tisztként kapott beosztást tűzoltó századosi rendfokozattal, majd egészségvédelmi megbízottá is kiképezték, ezáltal a tűzoltóság és a kirendeltségnek a munkavédelmi és egészségvédelmi feladatait is végzi. 2016-ban tűzoltó őrnaggyá léptették elő, mely rangot jelenleg is viseli.

Az első és a legnagyobb tűzeset mindenki emlékében megmarad

- Az első tűzeset a felszerelésem után volt közvetlen, 1986. januárjában, amikor Zalaegerszegen a Piac téren a mérleg házzal szembeni kockaház belső berendezése az esti órákban kigyulladt. Az volt az első bevetésem, ami mindig emlékezetes marad számomra.

A másik feledhetetlen esemény a zalaegerszegi hűtőháznál keletkezett tűz volt 2004-ben, ott a logisztikáját vittem a beavatkozásnak. Ez körülbelül 20-25 tűzoltógépjármű és 70-75 ember ellátását jelentette. A gépjárműveknél kisebb meghibásodások is felléptek, amit azonnal kezelni kellett. Végig a laktanya és a kárhelyszín között mozogtam a szükséges felszerelésekkel és anyagokkal, valamint a szolgálatváltások lebonyolításában, az állomány ki - és beszállításában is segítettem. Abban az egy hétben nem mentem haza a családhoz, pár órát pihentem csak a laktanyában – emlékezett vissza András.

A 2004-es hűtőházi tűzeset.

Forrás: Zalatájkiadó / Fotó: Tánczos Mihály

A nagylengyeli autóbaleset és a csácsi buszbaleset sérültjeit sem lehet elfeledni

- Az 1990 –es években kaptuk a műszaki mentőszert. Első alkalommal Nagylengyelbe mentünk vele, ahol egy személyautó a szalagkorlátnak ütközött, ami szinte felnyársalta a gépkocsit. A sofőr beszorult az autóba, sokkot kapott. Az ő kiemelése megmaradt bennem, súlyosan sérült, de tudatánál volt és megköszönte, hogy kimentettük. Szakmáját tekintve festő volt, és a kimentése során azt mondta: „köszönöm fiúk, ezért ki fogom festeni a tűzoltó laktanyát.” Jó pár év múlva a laktanya tisztasági festését tényleg ő végezte el.

Hasonlóan él bennem a pillanat, amikor egy téli napon, a csácsi Arborétumnál egy autóbusz borult fel, és az egyik utas karja a busz alá került, gyakorlatilag a fogja maradt. Az ő kimentése az emelőpárnák valamint az autódaruk segítségével történt. Volt még egy súlyos sérült, egy férfi, akinek a fülét vágta le egy éles lemez vagy üveg. Megtalálták a fülcimpáját, és vele együtt szállították kórházba, és vissza is varrták neki – mesélte.

Munkássága során több érdemjellel is kitüntették

András az alapoktól indult, és folyamatos tanulással és képzéssel, bátorságával és segítőkészségével jutott el jelenlegi beosztásáig. 10, 20 és 30 éves Szolgálati Jelet, 2011-ben a vörös iszap katasztrófánál történt rendkívüli helytállásért Katasztrófa Érdemjelet kapott, 2019-ben pedig a Szent Flórián Érdemjelet adományozta részére a belügyminiszter.

Kovács Andrást több érdemjellel is kitüntették.



- Már a levezetésre készülök, 60 éves koromra szeretnék rendelkezési állományba kerülni, onnantól pedig a hobbimmal foglalkozni, ami a szőlészet és borászat, valamint sokat pihenni és a családdal lenni – mondta a tűzoltó őrnagy.