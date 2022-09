Két pályázati kiírás által nyújtott támogatásból mintegy 22 millió forintot költött az önkormányzat egy régi tárolóépület bővítésére, rendbe tételére.

Vida József, a település polgármestere az avatást megelőző sajtótájékoztatón elmondta, hogy a Magyar falu programban 16 millió forintot, a Leader-program egyik kiírásán pedig 5 millió forintot nyertek el a munkálatokra, utóbbinál 15 százalék önerőt is biztosított az önkormányzat. Az épület új tetőt kapott, az építkezés során a költségek csökkentésére a régi tűzoltószertár lebontásából visszamaradt téglát is felhasználták, új külső és belső nyílászárókat szereltek be, elvégezték a külső festést, belső burkolást. A megújult építmény hármas funkciót lát el, kialakítottak benne garázst a falugondnoki autónak, vizes helyiséget akadálymentesített mosdóval, mely jó szolgálatot tett már az idei falunapon, hiszen eddig csak a faluházban volt mosdó, illetve jutott hely egy tárolónak is. A közeljövőben parkolót is kialakítanak az épület előtt, itt már a térkövezést is elvégezték.

A polgármester az ünnepségen köszönetet mondott minden közreműködőnek, aki segítette a pályázatok lebonyolítását és a fejlesztés megvalósítását, külön a kivitelezőnek, hogy jó minőségben és a tervezett határidő szerint végezték el a munkát.

Részt vett az avatáson Vigh László, a térség országgyűlési képviselője, miniszteri biztos, aki gratulált a hármas funkciójú épület kialakításához, mellyel teljessé vált a helyi közösségi eseményeknek helyet adó tér. Kiemelte, hogy ez a beruházás jó példa arra, hogyan lehet több pályázat egybeépítésével elérni, megvalósítani egy tervezett célt.