A dalkör vezetője, Marczin Jenőné elmondta, anyagi okok miatt a korábbi években megszokottakhoz képest ezúttal kisebb rendezvényt tudtak csak tartani, ami nemcsak a helyszínválasztásban, hanem a fellépők számában is megmutatkozott.

– A Rezedák Hagyományőrző Dalkör 2011-ben alakult, s ez volt a 11. alkalom, hogy megrendezhettük dalos találkozónkat – magyarázta a csoportvezető. – Az utóbbi években a Hevesi Sándor Művelődési Központ adott helyet a programnak, most azonban visszakényszerültünk a bajcsai művelődési házba, vagyis abba a közösségi térbe, ahonnan annak idején elindultunk. A helyszűke miatt sajnos kevesebb vendégfellépőt hívhattunk, így az idei találkozón azok a csoportok vettek részt, akikkel a legszorosabb baráti kapcsolatot ápoljuk, s akiket kölcsönösen vendégül látunk egymás programjain.

A résztvevők között volt az újudvari dalkör, a sormási dalárda, az eszteregnyei Rozmaring Népdalkör és Citerásai, a zalaszentbalázsi Vasa Nótakör, valamint a beleznai Labdarózsa Néptáncegyüttes. A meghívott vendégek egy-egy összeállítással léptek színpadra, a házigazdák két dalcsokrot mutattak be.

A Rezedák Hagyományőrző Dalkörről Marczin Jenőné azt is elmondta: Németh Renáta művészeti vezető irányítása mellett jelenleg hat taggal működnek, akik között nemcsak bajcsaiak találhatók, hanem a dél-zalai város más településrészein élők is. Az alapítók közül már senki sem aktív tagja a csoportnak, ugyanakkor továbbra is az általuk lerakott alapokra építkeznek. Miután hagyományőrző dalkörként működnek, ezért repertoárjukat elsősorban népdalok, katonadalok teszik ki, de nótákat is szívesen énekelnek. Legrangosabb szakmai elismerésüket 2021-ben nyerték el, akkor Arany Páva Nagydíjjal jutalmazták őket.