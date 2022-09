A Szalai Attila teskándi plébános által vezetett zarándoklat célállomása a szombathelyi egyházmegye zalai búcsújáró helye, a Vaspörhöz tartozó Pusztacsatár lesz, ahol 14 órakor szentmisét is tartanak, erre szintén várják a híveket. Az istentiszteletet követően Szalai Attila atya Az ember a természetben címmel tart előadást. A pusztacsatári kegyhelyen az elkövetkezendő napokban két további alkalommal, előbb szeptember 8-án, azaz Kisboldogasszony napján, majd 13-án is tartanak szentmisét Szűz Mária tiszteletére. Előbbi 18 órakor kezdődik, míg jövő kedden 17 órától engesztelő imaórával és gyónási lehetőséggel is várják a híveket. Ezen a napon Kaszás Csaba körmendi káplán tartja a szentmisét.