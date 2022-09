Maszat igazán elbűvölő kutya. Vélhetően tacskó és jagd terrier keverék, akit a gyepmester vitt be még a télen – nem tudni, mi történt vele. Az viszont biztos, hogy a pörgős és életvidám fiatal kutya rosszul viseli a bezártságot, nagyon várja már, hogy családja lehessen. Szépen sétál pórázon, és nagy a mozgásigénye. A szuka kutyákkal jól kijön, a kant azonban nem igazán tűri meg, hiába ivartalanították. Rendkívül pörgős, életvidám kutya, egy igazi energiabomba, aki már akkor is majd' kiugrik a bőréből örömébe, ha sétálni mehet valakivel - amit az alábbi videón is jól láthatnak:

Amennyiben úgy érzi, hogy Maszat Önre vár, még a mai nap keresse fel a zalaegerszegi Bogáncs Állatmenhelyt – mert ő már nagyon várja az új gazdáját.