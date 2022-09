Szombaton már reggel megkezdődött a főzőverseny, de a szervezők is készültek, az érkezők kóstolhattak székelykáposztát, többféle szilvásgombócot és szilvásmálét is. Közben lezajlott a szilvapálinkák mustrája, melyre négy minta érkezett. Itt a legjobbnak járó elismerést Németh János nyerte el. Ugyancsak délelőtt a szilvás édességeket is értékelték, itt hét nevező volt, torták, sütemények és kuglóf is készült az alkalomra. Az első helyet Bécs Tünde nyerte el borzas szilvás desszerttel.

A megnyitón Péntek Katalin polgármester és Vigh László, a térség országgyűlési képviselője, miniszteri biztos is köszöntötte a megjelenteket. A képviselő arról beszélt a rendezvény kapcsán, hogy a szilvát széleskörűen fel lehet használni, készül belőle pálinka, lekvár, de a szilvásgombóc is népszerű és Szilvágyon egy több mint 15 éve tartó rendezvényt építettek a gyümölcs köré. A program gasztronómiai kínálatával az élen jár és kulturális műsorral társítva remek szórakozást nyújt.

A polgármester elmondta, hogy a összeszokott csapat, jó társaság áll a rendezvény mögött a kezdetek óta, mindenki tudja és csinálja a dolgát, így lehet évről éve megszervezni, illetve rendszerint sikerül pályázati forrást is a program mögé tenni. Ezt a hagyományt igyekeznek folytatni.

A Göcseji Szilvafesztivál főzőversenye idén is népszerű volt, 22 csapat nevezett, az étkeket négyfős zsűri értékelte, köztük Pácsonyi Imre, a Zala Megyei Közgyűlés alelnöke, aki az eredményhirdetéskor elmondta, hogy nem volt könnyű dolguk, nehezen választották ki az első három helyezettet és két különdíjast. Minden csapat ízletes, az alkalomhoz illő ételt készített. A győztes végül Vicuska csapata lett, ők marhahúsos, csülkös babgulyást főztek, illetve aszaltszilvás krumpliprószát sült tarjával és a terítés is esztétikusra sikerült. Második a Soproni korhelyek fiatal csapata lett, ők tárkonyos ragulevest készítettek krumpligombóccal, a harmadik legjobb értékelést az Erdőkerülők csapata kapta, káposztás aszaltszilvás vadragut és tejfölös vargányás lecsót tálaltak. A két különdíjat pedig a két testvértelepülés, a felvidéki Nagymad és a muravidéki Völgyifalu csapata nyerte, előbbiek a Mátyás király sertés pörköltje fantázianevű ételért, utóbbiak szintén pörköltet főztek tarhonyával, dödöllével.