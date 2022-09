A füge, fügefa, mézgafa vagy fikusz a rózsavirágúak rendjébe és az eperfafélék családjába tartozó Ficeae nemzetségcsoport egyetlen nemzetsége – írja a Wikipédia. Fogyasztása nemcsak különleges ízéért, hanem a szervezetre gyakorolt jótékony hatásai miatt is ajánlott. Emésztésserkentő, emiatt a székrekedés megelőzésére, valamint aranyeres panaszok esetén is javasolt a fogyasztása. Levele is gyógyhatással bír, például segít megszabadulni a szemölcsöktől.