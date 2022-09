Elhangzott: a centrumkórház pozitív mérleggel zárt, és a társintézmények tartozásállománya is jelentősen csökkent. Számos felújítás és beruházás történt, 2021-ben 580 millió Ft saját forrásból megvalósult fejlesztésről számolt be az intézményvezető, a családbarát szülészet 271 millió Ft, a gyermek- és a felnőtt pszichiátriai ellátás 285 millió Ft ráfordítással újult meg. A 100 férőhelyes orvos és nővérszállót 613 millió Ft-os támogatással újították fel. Az egynapos sebészet kialakítását 496 millió Ft-os támogatás tette lehetővé. Emellett jelentős eszközfejlesztés is történt. A megvalósítás alatt álló pályázatok közt említette a rendelőintézet felújítását, a kardiológiai és onkológiai eszközpark 800 millió Ft-os fejlesztését, a hemodinamikai és DSA készülék 600 millió Ft-ból lehetővé váló cseréjét. A keszthelyi kórházban a családbarát szülészet kialakítása, a koraszülött intenzív részleg fejlesztése zajlik, továbbá mind a keszthelyi, mind a hévízi kórházban a járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztésére nyílt lehetőség.

A közgyűlés elfogadta a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Zala Megyei Kirendeltsége működéséről szóló tájékoztatót. Zimborás Béla igazgató egyebek közt elmondta, hogy a kirendeltséghez tartozó szolgáltatási struktúra az elmúlt évben az egyházi átadások, az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat megalakulása és az intézményi férőhelykiváltási program megvalósítása következtében jelentősen átalakult.