Öröm és büszkeség, hogy Keszthely a helyszíne az idei Veni Sancte szentmisének, fogalmazott Őry Gábor, a Ranolder-iskola igazgatója, emlékeztetve, három évvel ezelőtt, pont ezen a napon kezdte meg érseki szolgálatát a Veszprémi Főegyházmegyében dr. Udvardy György, s ez alkalomból „kérjük a mindenható Isten áldását, hogy segítse, adjon erőt és egészséget számára a legnagyobb nehézségek elviselésére is”.

A főegyházmegyei katolikus iskolákban és óvodákban szolgáló atyák, tanárok és diákok előtt, a szentmise kezdetén az érsek kijelentette, szándéka szerint minden esztendőben lesz közös tanévkezdő, majd hálaadó alkalom, hogy így is megköszönjék a Jóistentől kapott javakat.

Dr. Udvardy György szentbeszédét úgy kezdte: „az Úristen s a Szentlékek áldása legyen mindannyiunkon, hiszen pontosan tudjuk, mindaz, amit szeretnénk tenni, sok erőt kíván s feladatokkal jár”.

Kiemelte, felkészültek az új iskolai esztendőre, mégis izgalommal, néhányan akár félelemmel várják, vajon mi következik. „De éppen azért vagyunk itt, mert abban szeretnénk megerősödni, hogy nem akarunk félni. A Szentírás is arra tanít: ti nem a félelem lelkét kaptátok, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét” – mondta a főpásztor.

A szentmise kezdetén Őry Gábor, a Ranolder-iskola igazgatója köszöntötte dr. Udvardy György veszprémi érseket s tanévkezdő alkalom résztvevőit Fotó: Halász Gábor



A tanévkezdő szentmisén – amelyen Dékány Árpád Sixtus, a főegyházmegyei katolikus iskolák főhatóságának vezetője, valamint Mezei András, a Kármel plébánosa koncelebrált – dr. Udvardy György leszögezte, aki fél, leszűkíti saját lehetőségeit, nagyobb teret ad a korlátoknak, az aggodalomnak.

– De mi nem félünk, mert nem a félelem lelkét kaptuk meg, hanem az erőét, a szeretetét és a józanságét – ismételte meg az érsek –, s ezt

visszük magunkkal az előttünk álló tanévben is. Azonban a Szentírás arra figyelmeztet, bármennyire is próbálunk felkészülni szellemileg, lelkileg, testileg a feladatokra, nem biztos, hogy mindig sikerrel járunk. Viszont erősnek lenni azt jelenti: felülkerekedek az előttem álló kihívásokon. Ehhez saját magadat kell újból és újból legyőzni, de úgy, hogy te nem leszel a vesztes, mert mindig csak erősebbé és bátrabbá válsz. Ehhez szeretni kell önmagunkat és egymást, sőt: meg kell tanulni áldozatot hozni, lemondani is.

A józanság pedig úgy értelmezendő, pontosan látjuk, mi a feladatunk, hogyan érhetjük el a kitűzött célokat, miközben tudjuk, mennyi mindenben számíthatunk szüleinkre, tanárainkra – fűzte tovább a gondolatot dr. Udvardy György, kiemelve, imádkozik azért, hogy „növekedjünk, erősebbé és bátrabbá váljunk” a tanév során, amelyben az iskolákban szolgáló atyák is segítenek a fiataloknak.