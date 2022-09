- Nem gondoltam, hogy a bowling lesz az én sportom, amikor először próbáltam, úgy éreztem, nem biztos, hogy jóban leszünk a bowlinggolyóval - mondja Fitos Erika, amikor a sikerről faggatom. - Hat éve kezdtem komolyabban foglalkozni vele, s most felemelő érzés, hogy Magyarországot képviselhettem.



A zalaegerszegi speciális egészségi helyzetű hölgy egyéniben, női párosban és vegyes párosban is maga mögé utasította az indulókat, ráadásul az utóbbi versenyszámban a dobogó mindhárom fokán magyar kettős állt. Erika sporttársa Juhász Zoltán és Grosz Klementina volt.



Forrás: Magyar Szervátültetettek Szövetsége



- Gyerekkorom óta sokszor voltam beteg, állandósult a vesemedence-gyulladás, ezeket ki-kihordtam, de hegesedett, zsugorodott a vesém, végül felmondta a szolgálatot a jobb, ezért 15 éves koromban ki kellett venni. Húsz évig éltem egy vesével, 37 évesen azonban dialízisre szorultam, mert már nem méregtelenített a bal vesém. Egy évig tartott ez, a végén már nagyon elkeseredett voltam, míg más bulizni járt, én az életemért küzdöttem. 2010. május 27-én kezdődött az új életem, annyit tudok, hogy 29 éves nő veséjét kaptam meg. Pécsett transzplantáltak. Ennek már 12 éve. Szerencsére azonnal beindult az új vese, nem jelentkezett azóta se probléma, igaz, hathetente részt veszek a kontrollvizsgálatokon.



Erika mindig is mozgékony, nyüzsgő, életigenlő ember volt, talán ennek is köszönheti megküzdőképességet. (A kereskedelemben, közétkeztetésben is dolgozott, amíg az állapota miatt rokkantnyugdíjas lett.) Akaraterő, fegyelmezettség, kitartás kell az ő mindennapjaihoz: betartani a szabályokat, diétát, egy életen át szedni a szükséges gyógyszereket, s közben nem begubózni, hanem teljes életet élni.



Forrás: Fitos Erika



-Na, ebben segít az egyesületünk, ahová minden sorstársat várunk, és a sport.



-De miért a bowling?



- Amikor csatlakoztam a szervátültetettek nyugat-magyarországi egerszegi csapatához, akkor találkoztam a sportolási lehetőségekkel. A darts, a petanque, az asztalitenisz és a bowling közül a gyakorlással az utóbbiban lettem jó. Érzékem van hozzá, úgy néz ki, pedig hidd el, néha nekünk sem sikerül minden gurítás, akár az egyenes, akár a kanyargolyó van a kezünkben.



- Egyenes!? Kanyar!?



- Ha egyenesen akarsz dobni, erre a célra kifejlesztett golyót használsz. A mágnest is tartalmazó kanyargolyó a pálya közepétől fordul be középre, ezért szélre indítod el.



Forrás: Magyar Szervátültetettek Szövetsége



(Hogy tanuljunk: a pálya 18,3 méter hosszú, 107 cm széles. A 10 bábu magassága 38,1 cm, súlyuk 1,5-1,6 kg közötti. A golyó átmérője 21,6 cm, a súlya maximum 7,25 kg lehet. Egy játékban 3 gém van, azután összesítik a leütött bábok száma alapján a felek eredményeit.)



Erikának mindkettőből van sajátja, ám néha jobban sikerül a gurítás a pályagolyóval. Munkás egy sport, elképzelhető, hogy a kétórás edzésen hány kilót "dobálnak el". Jó hír, hogy a művelése nem korfüggő.

Forrás: Fitos Erika





- Az első edzéseken jól bedurrant a könyököm, a WC-re is alig bírtam ráülni, minden izomcsoportot megmozgat. Nagyon jó!



Fitos Erika 2019-ben kijutott a Newcastle-ban rendezett világjátékokra, megtapasztalta a légkört, jó eredményeket hozott, meg is kapta érte a Zalaegerszeg parasportolója díjat. Oxfordban 24 pályán játszottak, mind más volt, más az olajozás, más a golyó. Természetesen a 2023-ban Ausztráliában, Perth-ben esedékes világjátékokra is szeretne kijutni a magyar csapat. A következő megmérettetés a Mikulás Kupa.



Forrás: Fitos Erika



- Az angliai Eb során mód nyílt kirándulásokra is, járhattam a windsori kastélyban, II. Erzsébet szobáiban, semmihez sem hasonlítható élmény.

A sport barátságokat hoz az ember életébe, közös kirándulásokat, izgalmakat, ezért is ajánlja mindenkinek Erika. Mindenki érti a másikat, hiszen egy cipőben járnak. Ők hetente csütörtökönként találkoznak a páterdombi pályán, de a versenyek miatt járnak budapesti edzésekre is. Legutóbb az egerszegi aquaparki jótékony főzésen is részt vett az egyesület.



Fitos Erika elmondta, a magyar csapat tagja volt a cserszegtomaji,17 éves vesetranszplantált Móricz Barnabás is, aki asztaliteniszben szerzett ezüstérmet.