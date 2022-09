A beruházásról kiadott tájékoztatóban kitűnt, miszerint az Eötvös József Általános Iskolát az 1970-es években húzták fel előregyártott UNIVÁZ építési rendszert használva a kornak megfelelően, de napjainkra már korszerűtlenné, elavulttá vált. A külső falak alapvetően vasbeton szendvics-szerkezetű panelekből készültek, minimális hőszigeteléssel, a homlokzati nyílászárók gyenge hőtechnikai tulajdonságokkal bírtak, emiatt az épület energiafelhasználását a nagy mértékű pazarlás jellemezte. Az egykor modern épület mostani korszerűsítésére a Környezeti és energiahatékonysági operatív program (KEHOP) nyújtott pénzügyi fedezetet. A közel félmilliárd forintos beruházásban a naponta közel hatszáz diákot fogadó épületben az egy éve kezdődött munkálatok során egyebek mellet 245 nyílászárót cseréltek ki, a külső falazat kapott hőszigetelést, valamint a tornatermet is korszerűsítették, ennek részeként a gyors kiürítést szolgáló újabb ajtót építettek be. A külső utólagos hőszigetelése mellett 42 kW teljesítményű napelemes rendszert is telepítettek, ami jelentősen csökkenti az épület elektromos energiaigényét. Mindezek a korszerűsítések az előzetes számítások alapján az iskolaépület éves primer energiafogyasztása évente 71,5 százalékkal, a CO2 kibocsájtása 84 százalékkal, azaz 403 tonnával fog csökkenni.

Az átadáson Balaicz Zoltán polgármester felidézte, a város 2014-ben döntött arról, hogy tíz év alatt valamennyi oktatási intézményét felújítja, korszerűsíti, és ebben nagyon jól áll, a jelenleg is folyamatban levő és a hetekben induló új korszerűsítések értéke megközelíti a másfél milliárd forintot.

A Belügyminisztérium stratégiai ügyekért felelős helyettes államtitkára, Sölch Gellért a felújítás kapcsán azt mondta, az energiahatékonysági beruházások olyan fejlesztések, amelyek jelentősen meghatározzák a jövőnket.

Péterffy Balázs, a Klebelsberg Központ szakmai elnökhelyettese arról beszélt, soha nem látott felújítás zajlott az elmúlt években a magyar közoktatásban, így több mint ezer intézmény épült, szépült, bővült vagy korszerűsödött országszerte.

Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri biztos is azt hangsúlyozta: az ellátási láncok akadozásakor még jobban felértékelődnek az ilyen beruházások.

Orosz Ferencné, a városrész önkormányzati képviselője az iskolában az elmúlt években megvalósult kisebb fejlesztéseket is számba vette: multifunkció rekortán pálya épült, művészeti szoba létesült, játszóteret avattak, autóparkolók épültek, sorolta. Végezetül köszönetet mondott a beruházásért, valamint az iskola diákjainak, dolgozóinak, hogy a munkálatokat türelemmel viselték.