A beruházásról pénteken délelőtt a helyszínen tartottak tájékoztatót. A tavaly megnyitásának 40. évét ünneplő művelődési központ fontos szerepet tölt be Landorhegy és a város kulturális életében, és számos művészeti csoportnak ad otthont. Ezt Balaicz Zoltán polgármester fogalmazta meg. Közéjük tartozik a Gála Társastáncklub Egyesület és a Zalai Táncegyüttes, amelyek öregbítették a megyeszékhely művészeti hírnevét itthon és külföldön. Nagy sok zalai tehetségnek adtak lehetőséget a kibontakozásra, illetve járultak hozzá a tartalmas időtöltésükhöz. Az évek során azonban a táncosok próbatermei megérettek a felújításra, amit Flaisz Gergő, az intézmény vezetője, valamint Makovecz Tamás önkormányzati képviselő kezdeményezett.

Az augusztusban elvégzett munkálatok során a 221, illetve 90 négyzetméteres helyiségben kicserélték a padlóburkolatot. A Gálánál úgynevezett sportburkolatot raktak le, ami kíméli az ízületeket, a Zala termében új hajópadló fogadja a táncosokat. Az aljzat bontását, javítását, kiegyenlítését igénylő cserék 16,4 millió forintba kerültek, további hárommilliót költöttek a Gála öltözőtermeinek festésére. Mindezek fedezetét az önkormányzat biztosította. Végezetül Balaicz Zoltán köszönetet mondott a táncegyesületeknek kiváló művészeti munkájukért.

Makovecz Tamás fontosnak tartotta kiemelni, több generáció óta szolgálja várost a művelődési ház, az itt működő szakmai műhelyek feltételen érdemesek a támogatásra, hiszen az utánpótlás nevelésben meghatározó szerepet visznek.

A Keresztury igazgatójaként Flaisz Gergő örömét fejezte ki, hogy az intézmény környezetében és belső tereiben évek óta tartó felújítások sora folytatódott a tánctermekben, és hozzátette, vannak elképzeléseik a továbbiakra is.

Kuzma Péter, a Gála vezetője arról számolt be, hogy a termet a próbáikon az egyesület nyolcvan tagja, versenyzője használja, és programjaik is számos résztvevővel zajlanak, így hetente másfélszáz táncos fordul meg az immár megújult termükben. Eredményeikkel az országos élvonal elején állnak, és ennek elérésében a város támogatása is segítette őket, tette hozzá.

Hasonlóan fogalmazott Kósa Ruben, aki a Zala táncosai nevében mondott köszönetet a felújításért.