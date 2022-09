Mindez azt jelenti, hogy szeptember 30-ig tájékoztatást kell adniuk a Belügyminisztériumnak, hogy az adott településen hány háztartás rendelkezik barnaszén tüzelésére alkalmas fűtőberendezéssel, illetve várhatóan mennyi barnaszén felhasználására lenne igény az érintett lakosok részéről. Az általunk megkérdezett zalai önkormányzati vezetők kivétel nélkül úgy látták, egyáltalán nincs, vagy legfeljebb minimális mértékű lehet az igény a barnaszénre településükön.

Zalatárnok polgármestere, Soós Zsolt arról számolt be lapunknak, hogy a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkárának felhívása nyomán azonnal megkezdték az előzetes igényfelmérést, ám eddig nem sok eredménnyel.

- Felhívást függesztettünk ki a hirdetőtábláinkon, az internetes közösségi oldalunk révén is próbáltuk megszólítani a lakosságot, a falugondnok pedig feladatként kapta, hogy tájékoztasson minden egyes háztartást, s kérdezzen rá, hogy a következő fűtési szezonban volna-e részükről igény barnaszénre. A mintegy 230 háztartással rendelkező Zalatárnokon mindössze egy család jelezte, hogy érdekli őket a lehetőség.

Soós Zsolt rögtön hozzátette: egyelőre igényfelmérésről van szó, ami nem jelenti azt, hogy a program iránt érdeklődő lakosok állami vagy önkormányzati támogatás formájában meg is kapnák az igényelt barnaszénmennyiséget. A polgármester úgy véli, inkább arról lehet szó, hogy a kormányzat tudni szeretné, milyen mértékben érdemes növelni a barnaszén-kitermelést. Gulyás Gergely miniszter ugyanis az egyik kormányinfón arról beszélt, hogy 50 ezerről akár 280 ezer tonnára is emelhető a barnaszén külszíni fejtéssel történő kitermelése hazánkban, s erre a mennyiségre elővásárlási jogot jegyzett be a kormány.