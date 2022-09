Novák Csaba polgármester elmondta, hogy már tavaly összekapcsolták a falunapot egy szüreti mulatsággal, hogy bővítsék a palettát és jobban megmozgassák a közösséget. Nagy sikere volt az elmúlt évben a programnak, akkor az időjárás is kegyes volt a résztvevőkhöz, a falu apraja-nagyját meg tudták mozgatni. Idén is ez volt a cél, ám most az időjárás közbeszólt, a felvonulás elmaradt, de a többi programra várták a látogatókat. Érkeztek főzőcsapatok a a környező falvakból és helyből is, idén az önkormányzatot erősítve a település minden utcája indított csapatot, akik szabadon választott étket készítettek. Az önkormányzat segítség nyújtott az alapanyagok beszerzéséhez. Készült vadpörkölt, pacalpörkölt, lecsó, lángos, prósza, gírosz, csirkepaprikás és más finomságok. Az étkekből nem csak a helyieket látták vendégül, hanem a látogatóknak is jutott.

A Liszóból elszármazottak is képviseltették magukat a rendezvényen, Nyitrai Józsefné Zsovár Beáta Nagyrécséről csapatával idén is dödöllét készített közel 40 kilogramm lisztből és 65 kg krumpliból.

A megnyitón Novák Csaba polgármester és Cseresnyés Péter, a térség országgyűlési képviselője köszöntötte a megjelenteket. Ezután a szüreti témájú kulturális műsorban a legkisebbek és az idősebbek is felléptek, illetve a környező települések csoportjai is bemutatkoztak, így a Viola Népdalkör, a Nemespátrói Tánccsoport, a beleznai Labdarózsa Tánccsoport, a Marcali Bajtársi Dalárda.

Az egyik sztárvendég a Muzsika TV-ből ismert Dávid volt, aki helyi kötődésű, este Varga Miklós énekes érkezett, de tartottak tombolasorsolást is, majd bállal zárják a napot.