Elhelyezkedése, alapterülete, állapota, szerkezete... ezek mind befolyásolják egy ingatlan értékét. De tudjuk, mennyiért lehet most lakást vásárolni Zalában? Ennek jártunk utána, az ingatlanbazár segítségével pedig meg is mutatjuk, mennyi - és milyen - most a legolcsóbb megvásárolható lakás Zala megye különböző területein.

Nagykanizsán 13,9 millióért már 1,5 szobás lakást is vásárolhatunk

A 41 m2-es ingatlan a keleti városrészben található, ami kíván némi felújítást új tulajdonosától. Az ára azonban irányár, a lakás pedig gardróbbal, önálló tárolóval és erkéllyel is rendelkezik, egy panelprogram keretében pedig műanyag szigetelt ablakokat is kapott.

Forrás: ingatlanbazar.hu

Forrás: ingatlanbazar.hu

Az ingatlanról bővebben ITT olvashat.



Lentiben 20,5 millióért jó állapotú, 3 szobás lakás lehet a miénk

Az 55 négyzetméteres belvárosi lakásban 2 hálószobát, egy nappalit étkezővel, konyhát, fürdőszobát, különálló mellékhelyiséget és egy gardróbot találunk. Az ingatlan tájolásának köszönhetően a lakás egész nap világos.



Forrás: ingatlanbazar.hu

Forrás: ingatlanbazar.hu



A lakásról IDE KATTINTVA talál további információt és képeket.

Zalaegerszegen 42 m2 -es lakás az egyik legolcsóbb ingatlan, ami 20,8 millióért kapható



Az 1 szobás + nappalis 57,12 m2 alapterületű, 42 m2 hasznos alapterületű társasházi lakás beruházótól eladó Páterdombon, közel a belvároshoz. A 3 szintes, 12 lakásos társasházban a cél a minőségi, költséghatékony fenntartású és értékálló épület kivitelezése volt. Belső parkosított udvar, klíma, 3 rétegű nyílászárók, 5 ponton záródó biztonsági bejárati ajtó is a lakás egyik kiemelkedő jellemzője, melyet kulcsrakészen vehet át új tulajdonosa.



Forrás: ingatlanbazar.hu



Az ingatlanról további képek és információk IDE KATTINTVA tekinthetők meg.



Keszthelyen 25,7 millióért földszinti, felújítandó lakást vehetünk



Sőt, igazából a nyílászárók kivételével az ingatlan teljes felújítást kíván. A Helikon park mellett fekvő lakás udvara osztatlan közös tulajdonban van, 400 méterre a Balaton parttól, mely 54 négyzetméter alapterületű és 2,5 szobával rendelkezik.

Forrás: ingatlanbazar.hu

Forrás: ingatlanbazar.hu

További képek ITT láthatóak.