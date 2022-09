Ezzel kapcsolatban Papp Gábor polgármester jelezte, a büdzsé főösszege nem változott, gyakorlatilag technikai átvezetések történtek. A grémium módosította a szociális szolgáltatásokról szóló rendeletét is, amelynek értelmében az idősek otthonában a napi térítési díj november 1-től az eddigi hatezerről hétezer forintra nő a közüzemi díjak és a nyersanyagárak jelentős változása miatt.

Október 1-jétől a házasságkötés díja is emelkedik Hévízen. Ezentúl azoknak, akik a városháza dísztermében mondják ki a boldogító igent, 25 ezer, akik külső helyszínen, 40 ezer forintot kell fizetniük, de a helyiekre az eddig is alkalmazott kedvezmények továbbra is érvényesek maradnak.

Papp Gábor az ülést követően jelezte: korábban már tárgyalt a testület a parkolási bérletek áráról, most pedig elfogadták a január 1-jétől életbe lépő új díjszabást, ám úgy döntöttek: még vizsgálják a rendszert, s ahol szükséges, korrigálják azt.

Az energia-veszélyhelyzetre tekintettel az önkormányzatra és intézményeire vonatkozóan jelentős takarékossági programról is határozott a testület, s ezzel együtt úgy döntöttek a képviselők: megvizsgálják, hogyan tudnak a jövőben az egyes intézmények a lehető legtakarékosabban működni úgy, hogy a feladataikat továbbra is ellátják.

A grémium megszavazta, hogy az Illyés Gyula Általános Iskola udvarának felújításakor leszerelt kültéri játékokat visszaveszi a Nagykanizsai Tankerületi Központtól, és azokat ingyenesen átadja Nemesbük önkormányzatának.