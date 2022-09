Ez Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri biztos jelentette ki annak kapcsán, hogy megkezdődött a különböző fertőző betegségek elleni védőoltások beadása az iskolákban. Mint mondta, korábban nem kérdőjelezték meg a kötelező védőoltások fontosságát, és hasonló hozzáállást javasol most is mindannyiunk érdekében.

Ehhez kapcsolódva Tóth Gábor, a 870 diákot fogadó Mindszenty általános iskola és gimnázium igazgatója elmondta, intézményükben senki nem utasítja vissza a védőoltásokat. Hozzátette, a Covid idején is hasonló volt a szülők és a diákok hozzáállása, ennek is köszönhető, hogy probléma nélkül jutottak túl a járvány időszakán.

A napokban kezdett iskolai oltási kampányról szólva Ladányi Ibolya Otília, a Zalaegerszegi Egészségügyi Alapellátási Intézmény vezetője közölte, a megyeszékhely 18 nevelési-oktatási intézményében működik iskolaegészségügyi szolgálat, amelynek egyik feladata a védőoltások beadása. Az életkorhoz kötött kötelező védőoltásokat 11 éves kortól kapják meg a gyerekek az iskolában, hiszen itt könnyebb elérni őket, mint egyénileg. A kampányoltással a közösség számára rövid időn belül biztosítható a megfelelő védettség.

Az iskolai védőnő szervezi az oltásokat, ezeket az iskolaorvos adja, erről és az időpontokról minden érintett szülő tájékoztatást kap. Ha az oltásról a tanuló betegség vagy más ok miatt hiányzik, a pótoltást az iskolai védőnő szervezi meg. Több védőoltást ilyen kampányban adnak be. Ilyen idén szeptemberben a 11-12 évesek újraoltása kanyaró-mumpsz-rubeola elleni vakcinával. A diftéria, tetanusz és a szamárköhögés elleni anyaggal az emlékeztető oltást is ugyanez a korosztály kapja meg októberben. A hepatitis B elleni védőoltásokat a 7. osztályosok kapják két részben, az elsőt most szeptemberben, a másodikat jövő márciusban.

A humán papillomavírus (HPV) elleni térítésmentes védőoltást pedig önkéntesen kérhetik a leányok és fiúk is. Erre is iskolai kampányoltást szerveznek. A HPV-oltást a 12. évet betöltött és az általános iskola 7. osztályát végző tanulók két részben kapják, az elsőt októberben, a másodikat jövő áprilisban, derült ki a tájékoztatóból.