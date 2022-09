Az állami erdőgazdálkodó tájékoztatója szerint a programot a tűzifával az idei télre még nem rendelkező magyar családok ellátása és a lakossági igények kiszolgálása érdekében indította el a kormány. A kezdeményezést nem szociális szempontból, hanem az energia veszélyhelyzet megoldása érdekben hirdették meg, melynek keretében az állami erdőgazdaságoknál megtermelt tűzifa egységesen maximált áron vásárolható meg, háztartásonként legfeljebb 10 erdei köbméter mennyiségben. A tíz köbméterbe beleszámít az állami erdőgazdaságoknál 2022. május 1. után vásárolt tűzifa mennyisége is.

Nagy István agrárminiszter szerint az orosz-ukrán háború és az elhibázott brüsszeli szankciók miatt energiaválság alakult ki Európában, s ezért meg kellett teremteni azt a lehetőséget, hogy ahol lehet, gáz helyett fával fűtsenek. Már megkezdődött az őszi fakitermelési időszak és az erdészetek folyamatosan teljesítik a lakosság megrendeléseit. A fűtési időszakra elegendő tűzifamennyiség áll az ország rendelkezésére. Hatósági áras tűzifa az ország 152 értékesítési pontján vásárolható meg.

Steyer Edina, a Zalaerdő Zrt. PR-előadója megkeresésünk után arról tájékoztatta lapunkat, hogy a program keretében az állami erdőgazdaságoknál vásárolható hengeres tűzifa egységes, maximált, forgalmi adót is tartalmazó áron szerehető be. Vásárolható kemény- és lágylombos fa, illetve fenyő is, az egyes állami erdőgazdaságoknál az adott területre jellemző fajösszetétel szerint. A keménylombos fa erdei köbméterenként 30 ezer, míg a lágylombos fa és a fenyő egyaránt 19 ezer forintba kerül. A program keretében megvásárolt a tűzifát a lakosok kizárólag az állami erőgazdaságok által meghatározott helyen és módon vehetik át, átlagosan egy méter vagy annak többszöröse szerinti hosszúságú darabokra vágott, feldolgozatlan hengeres formában. A Zalaerdő Zrt. 13 értékesítő helyet jelölt ki, ezek az alábbiak: a nagykanizsai, a bánokszentgyörgyi, a letenyei, a lenti és a zalaegerszegi erdészet, továbbá a nagykanizsai Kávégyári MÁV-rakodó, a csömödéri MÁV-rakodó, a zalalövő MÁV-rakodó, a lenti MÁV-rakodó, a mórichelyi rakodó, a baki MÁV-rakodó, a bucsutai rakodó, valamint a Vétyem II. Major-rakodó, amely Tormafölde közelében található. A fentebb jelzett ár a tűzifa szállításának díját nem tartalmazza, továbbá az átvételi pontról a felhasználási helyre, azaz a háztartásokig történő szállításról, illetve a fa feldolgozásáról a vásárlónak kell gondoskodnia.

A tüzelőnek szánt fa megrendelése és az egységes, maximált ár befizetése ezeken az értékesítési helyeken történhet. Az erdészeti pénztárakban bankkártyával és készpénzzel is tudunk fizetni, a rakodókon azonban csak készpénzes fizetésre van lehetőség. A programban való részvételre csak magyar lakcímkártyával rendelkező magánszemélyek jogosultak.

