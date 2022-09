Lehetséges, hogy fájdalmas intézkedéseket kell meghozni az önkormányzati intézmények és cégek működése terén – hangzott el a közgyűlésen, miután világossá vált, hogy többek között a drasztikusan megnövekedett energiaárak miatt 622 millió forintos hiány mutatkozik a költségvetésben.

Az Éljen VárosuNK! Egyesület (ÉVE) frakciója utasította is Balogh László polgármestert, hogy dolgozzon ki intézkedési tervet a következő, szeptember 19-ei közgyűlésre.

Az ÉVE arra kérte a polgármestert, hogy vegyen számba minden lehetséges spórolási lehetőséget az intézmények nyitvatartási idejétől kezdve a munkarenden keresztül az energiaracionalizálási beruházásokig bezárólag.

Bizzer András alpolgármester (Fidesz) és Szabó Szilárd, a Fidesz frakcióvezetője azonnal reagált is a javaslatra. Mint rámutattak: mivel az ÉVE-frakciója birtokolja a közgyűlési többséget, ezért – ahogy az elmúlt 3 évben – most is az ő kezükben van a döntés. Álságos az a politika, hogy a népszerűtlen döntéseket nem akarja felvállalni az ÉVE, magyarán Balogh László polgármesterrel akarják elvégeztetni a piszkos munkát.

Dr. Fodor Csaba és Horváth Jácint, az ÉVE frakcióvezetője és helyettese ugyanakkor egyértelművé tette, hogy intézkedési tervet csak és kizárólag a polgármester terjeszthet be, az ÉVE-frakciója majd ennek függvényében meghozza a szükséges döntéseket. Magyarán a polgármestertől csak a döntés előkészítését kérték, hiszen erre neki van hivatali apparátusa.

A javaslatokat a következő közgyűlésig, azaz szeptember 19-ig kell összeállítani, amikor nagyon nehéz döntéseket kell meghoznia a testületnek, nem kizárt, hogy bizonyos önkormányzati cégeknél 4 napos munkarendet határoznak meg, vagy bizonyos intézményeket ideiglenesen bezárnak a fűtési szezon idejére.

A közgyűlés másik nagy vitát kiváltó napirendje a Délzalai Vízmű Zrt. állami tulajdonba adása kapcsán alakult ki.

Az ÉVE-frakció képviselői kifejtették: semmilyen konkrét információval nem rendelkeznek a vagyonátadást illetően, pontosabban az állam nem vállalt garanciát a szolgáltatás színvonalára, a szükséges fejlesztések és beruházások megvalósítására.

Éppen ezért több kérdést, illetve kérést is megfogalmazott a frakció, így többek között, hogy az átadást követően 3-5 évig ne küldjék el a vízműves dolgozókat, hogy ne vonják össze a társaságot másik vízművel, illetve, hogy öt éven belül végezzék el a szükséges felújításokat, például a víztorony rekonstrukcióját.

A helyzetet Bizzer András alpolgármester tette egyértelművé. Mint mondta: az ÉVE olyan garanciákat vár el az államtól, melyeket nagy valószínűséggel akkor sem lehetne teljesíteni, ha az önkormányzatok tulajdonában maradna a cég. Az alpolgármester úgy fogalmazott: nincs másik alternatíva, csak a vízmű állami tulajdonba adása, ellenkező esetben annyi pénzt – akár milliárdokat is – kell majd pumpálni a vízműbe, ami teljesen ellehetetlenítené a város működését.