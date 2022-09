Mint az az avatáson elhangzott: a teljes beruházás közel 932 millió forintba került, melynek nagyobb részéből a Balaton-parti város tematikus szabadidőparkját alakítják ki. A zalaszabari bemutató- és rendezvényterem megépítésére 327 millió forintot fordítottak a pályázati forrásból, a terem belsőépítészeti kialakítását, eszközökkel való felszerelését felajánlásokból finanszírozták.

Az avatáson részt vett Horváth Péter, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója, aki a fejlesztés kapcsán elmondta: a most kialakított bemutatótér helyszínt biztosíthat majd a Holnapocska Alapítvány rendezvényeinek, s ezen keresztül a táborokban résztvevő gyerekek megismerkedhetnek a Kis-Balaton térségével, annak élővilágával és hagyományaival is. A vezérigazgató emellett betekintést adott a hazai turizmus számaiba is. Mint elárulta: idén nyáron 16,4 millió vendégéjszakát regisztráltak a hazai szálláshelyek, amivel sikerült elérni a koronavírus előtti, 2019-es eredményt. A sikerben Zala is fontos szerepet játszik, tavaly közel 2,3 millió vendégéjszakát regisztráltak a térségben. Ezt a számot az idei év első nyolc hónapjában sikerült elérni, sőt túlszárnyalni is.

A rendezvényen részt vett Nagy Bálint, az Építési és Beruházási Minisztérium államtitkára, Keszthely és térsége országgyűlési képviselője, aki elsőként a Szabadics házaspár által megálmodott Holnapocska Alapítványról szólt. Mint mondta: csodálatos, hogy a különféle betegségekből gyógyuló gyerekek ilyen helyen és környezetben tölthetnek el néhány feledhetetlen napot, hetet.

– Ez a fogadóépület, illetve bemutató- és rendezvényterem az elkészült járdával és tájépítészeti elemekkel együtt azért is fontos beruházás, mert növeli a táborozók és az ide érkező családok komfortérzetét. A tábori programok egy része már az időjárástól függetlenül itt valósulhat meg, és méltó helyszíne rendezvényeknek, konferenciáknak - hangsúlyozta az államtitkár.

Végül dr. Bóka István, Balatonfüred polgármestere köszönte meg a konzorciumi partnerek támogatását, majd hozzátette: a Kis-Balaton és a Balaton térségét a jövőben is érdemes egy régióként kezelni és további közös fejlesztéseket megvalósítani.