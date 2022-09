Az elmúlt zsinagógai esztendőben a körülöttünk lévő világ félelmetes gyorsasággal változott, és nem tehettünk mást, mint megpróbáltunk alkalmazkodni ehhez, mondta Virágh Judit vasárnap este az újévi köszöntőjében.

A változó körülményekre utalva az elnök arról is szólt, hogy az energia- és az élelmiszerárak elszabadulása miatt igyekeznek segíteni a hitközség, a baráti társaság tagjainak és pártolóiknak azzal, hogy amennyiben igénylik, megnyitják előttük a közösségi házat a hétköznapokon. Szükség esetén az étkeztetésről is gondoskodnak. Szólt arról is, hogy közösségi termüket Anhalczer Bözsi néniről nevezik el, ő volt az, aki hagyatékában vagyonát a hitközségnek adományozta, lehetővé téve a Remény Támogatási Alapítvány létrejöttét.

Az ünnep gyertyáit Virágh Judit gyújtotta meg

Fotós: Arany Gábor

Az ünnephez kapcsolódó szokásokról, szertartásokról is tartott ismertetőt Virágh Judit, aki így zárta szavait: minden évben abban reménykedünk, hogy a sötétségre világosság, a bánatra öröm, a háborúra béke, a szűkölködésre jólét köszönt. Mielőtt hazamegyünk, így köszönünk el egymástól: lesáná tová tikatév! Azaz: jó évre legyél beírva!

Virágh Judit elnök szólt az ünnepről

Fotós: Arany Gábor

A város vezetése nevében Gecse Péter alpolgármester köszöntötte az ünneplőket, beszédében hangsúlyozva, a hitközség és a Béke-Shalom Baráti Társaság jó kapcsolat ápol, együttműködik az önkormányzattal, bizonyítva a közösségek összetartó erejét.