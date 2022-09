A beltéri adrenalinarénában, mint arról már beszámoltunk, 30 attrakció várja a család minden tagját: egyebek mellett három emelet magas mászófalak, kötélpálya, lézerlabirintus, különleges barlang és több trambulinmező.

Most, a nyári szezon végén, túl az első éven, összegezték a tapasztalatokat. Mint Kutai Dóra, a parkot is üzemeltető Kolping Hotel marketingvezetője elmondta, augusztusban több mint 10 ezer látogató érkezett a létesítménybe, s összességében a második nyár 42 százalékkal több látogatót vonzott, mint az előző esztendő vakációja.

Forrás: Bobo Fun Park

– Folyamatosan növekedő érdeklődés mellett csaknem 24 ezer látogató döntött úgy júniustól augusztusig, hogy elfogadja a kihívást, és a Bobo Fun Parkot választja kikapcsolódása helyszínéül – folytatta a szakember. – Az elmúlt időszak azt is megmutatta, van helye az olyan szórakozási formának, amelyben a családtagok együtt kapcsolódhatnak ki. Nálunk a szülők is kiléphetnek a játszóházakban megszokott felügyelői szerepkörből, és aktívan részt vehetnek a játékban.

Kutai Dóra hozzátette, bár a Kolping Hotel lakói előnyökkel használhatják az élményközpontot, a látogatók többsége – egészen pontosan 79 százaléka – mégsem a szálloda vendégei, hanem a Balatonnál nyaralók, valamint a környéken lakók közül került ki a nyáron.

Az adatokból kitűnik, az időjárás változása jól nyomon követhető a látogatószámban. Az esős napokon szinte biztosan nem lehetett bejutni előre váltott online jegy nélkül. A nyár elején osztálykirándulós csapatoktól volt hangos a játéktér, majd a szünetben sorra érkeztek a különböző táborok résztvevői is – sorolta a marketingvezető.

A Bobo Fun Park az őszre is izgalmas eseményekkel készül. Idén is lesz például halloween parti, emellett az érdeklődők megismerkedhetnek a fejlesztő terápiás mászással is, amit a Sterczer Hilda nevével fémjelzett alapítvány egyik oktatója tart majd a parkban, kifejezetten a figyelemzavarral, koncentrációs és mozgáskoordinációs problémákkal küzdő kisiskolásoknak és szüleiknek.