Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő szerint a mai kor egyik kihívása, hogy miként tudunk olyan szakmai és tudásbéli előnyre szert tenni, ami egyszerre szavatolja a biztonságot és a kiszámíthatóságot úgy, hogy hozzájárul a magyar gazdaság fejlődéséhez, munkahelyek teremtéséhez. A kormányszóvivő emlékeztetett, a ZalaZONE-on folyó munkák és fejlesztések ezeknek a kritériumoknak messzemenőkig megfelelnek, s azt is hangsúlyozta, hogy a világ innovációs térképére mindenképpen felkerül a dinamikusan fejlődő zalaegerszegi ipari komplexum.

Szentkirályi Alexandra

Fotós: Fehér Márk

Dr. Háry András, a ZalaZONE Ipari Park Zrt. vezérigazgatója arról szólt, hogy újabb mérföldkőhöz érkezett a tesztpálya fejlesztése, s a projekt véget nem érő módon mindig újabb elemmel fog gazdagodni.

Fotós: Fehér Márk

Balaicz Zoltán polgármester megköszönte mindazok munkáját, akik hét évvel ezelőtt megálmodták azt a gazdasági ökoszisztémát, ahol együtt van a termelés, az oktatás, a kutatásfejlesztés. A térség vonzerejét mutatja, hogy az évek során szinte megduplázódott a város iparűzésiadó-bevétele. Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri biztos a város és a térség támogatásáról biztosította a tesztpálya környezetét választó cégeket, remélve: a világ minden tájáról folyamatosan érkeznek továbbra is a járműipar képviselői. A kivitelező Szabadics Építőipari Zrt. elnöke, Kovács Tamás a cég és az ipari park többéves jó kapcsolatáról emlékezett meg. A jelenlegi beruházás során a mélyépítők után most a magasépítő kollégák is megmutathatták szakmai tudásukat, mondta.