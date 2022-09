Idén nyáron is számos település csatlakozott a Göcseji Dombérozó rendezvénysorozathoz, melynek őszi folytatása az Aranyló Göcsej. E héten szombaton ehhez kapcsolódóan Szilvágyon és Becsvölgyén kínálnak programot a szervezők. Szilvágy önkormányzata 16. alkalommal rendezi meg a szilvafesztivált. Az egész napos programban szerepel bográcsos ételek főzőversenye, szilvapálinka-mustra, szilvás desszertek versenye, illetve kulturális műsor zenés és táncos fellépőkkel a pajtaszínházban.

Szilvágyon, a Nagy hegyen kerül sor szombaton 11 órakor a Göcseji Dombérozó Egyesület és a Göcsej Civil Társaság által meghirdetett művészeti pályázatok méltatására a szakmai zsűri által, az alkotások megismerésére, illetve az eredményhirdetésre és a díjátadóra.

A szervezők „ Szegek között - Göcsej örök” elnevezéssel hirdettek fotó-, illetve szépirodalmi pályázatot, melynek célja, hogy minél több megközelítéssel, különböző gondolkodásmóddal fókuszáljanak a jelentkezők Göcsejre A fotópályázatra színes, illetve fekete-fehér saját alkotásokkal lehetett nevezni. A szépirodalmi felhívás széles körben adott lehetőséget azoknak, akik tollat ragadtak: kis történetet, novellát, riportot, tárcajegyzetet, glosszát, naplót is lehetett beküldeni, de akár verssel, vallomással, mesével, dokumentum-összeállításokkal, vagy egy kis szösszenettel is pályázhattak, abban a témában, hogy a szerzőnek mit jelent Göcsej, milyen emléke, élménye van, ami a térséghez köthető. Emellett megtartják még a Göcseji Dombérozó Kincskereső - "Túrázz, keress, találj, nyerj! geocaching játék eredményhirdetését és díjátadóját is.

Vasárnap Becsvölgyén a Barabásszegi Turista Pihenőhelynél 13 órától a PRÓSZA „PROMT” programmal folytatódik az Aranyló Göcsej rendezvénysorozat. A tájegység településein élő emberek ételei között kedveltek voltak a prószafélék, valamennyi hozzávaló megtalálható volt a paraszti portákon. Most hatféle prószát, illetve málét kóstolhatnak meg a látogatók, valamint az elkészítésüket is megismerhetik.