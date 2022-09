Utóbbiban többszáz kisméretű szalmabálát, továbbá gépeket, szerszámokat tartottak a tulajdonosok, így a lángok nagyon gyorsan terjedtek el a teljes épületen. A tűz egy családi házat is veszélyeztetett, ezért a helyszínre elsőként kiérkező helyi önkéntes tűzoltók először annak vízsugárral való mentését kezdték meg, a melléképületek oltását a hozzájuk csatlakozó zalaegerszegi, körmendi, illetve lenti hivatásos tűzoltók végezték. A karámban rengeteg állatot – baromfit, nyulat, sertést – tartottak a tulajdonosok, a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatója szerint ezek közül az oltási munkálatok során 15 kacsát és két sertést sikerült kimenteni, a többi elpusztult. Elégett a család téli tüzelőjének jelentős része is, két gázpalackot ugyanakkor sikerült kivinni az épületből. Az elsődleges adatok szerint a kár jelentős, akár több tízmillió forint is lehet.

A városban élőktől úgy tudjuk, a tűz megfékezéséhez egy helyi vállalkozó is segítséget nyújtott, saját munkagépével bontotta meg a tűzfészkeket, amiket aztán a tűzoltók sikeresen eloltottak. Gyarmati Antal polgármester lapunknak elmondta: az érintett ingatlan szomszédságában egy önkormányzati épület található, amelynek a nagy hőhatás miatt egyik ablaka eldurrant, de abban egyéb kár nem keletkezett. A lángok elfojtását követően a helyi önkéntes tűzoltók éjszakába nyúlóan felügyelték a helyszínt, nehogy újabb tűz keletkezzen.

Videó Pezzetta Umberto: